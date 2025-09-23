شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن وفاة العلامة الجفري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، يوم الأحد، وفاة العلامة عبدالرحمن بن حسن الجفري، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الدين والمجتمع.



ونعى محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، الفقيد، مشيدًا بدوره البارز في نشر العلم وإصلاح ذات البين، وإسهاماته في إدارة مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، حيث عمل على توحيد صفوف أئمة المساجد وتعزيز رسالتها.

وأكد المحافظ أن الجفري كان قدوة في حكمته وزهده، وملاذًا لحل الخلافات الأسرية والاجتماعية، مما جعله يحظى باحترام وثقة أبناء حضرموت.

واختتم المحافظ تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته