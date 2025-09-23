شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثي يعترف رسمياً بثورة 26 سبتمبر والتي انهت الحكم الأمامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخدمة المدنية بصنعاء التابعة للحوثيين يوم السبت المقبل 27 سبتمبر إجازة رسمية لموظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط

موضحاً أنه تم تحديد السبت إجازة بمناسبة العيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر، عوضاً عن يوم الجمعة



هذا وتبنى الحوثيون موقفاً عدائياً من ثورة 26 سبتمبر (أيلول 1962)، التي أنهت الحكم الإمامي وأعلنت عن قيام النظام الجمهوري في اليمن.

وسعى الحوثيون لطمس كل ما له علاقة بالثورة ومحوها من ذاكرة اليمنيين، وصولاً إلى اختطاف المحتفلين بذكراها.



وباشر الحوثيون فرض حالة استنفار أمني في مناطق سيطرتهم خشية إقامة احتفالات شعبية بذكرى الثورة بحسب مصادر



وشن الجهاز الأمني للحوثيين منذ مطلع سبتمبر الحالي حملة خطف واسعة في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتهم، شملت ناشطين وصحافيين ومحامين وأكاديميين، بسبب منشورات عن ثورة سبتمبر في مواقع التواصل الاجتماعي