تعليق غير متوقع لعيدروس الزبيدي بشان مقتل قاتل افتهان المشهري بتعز

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، مساء أمس الأربعاء من مدينة نيويورك الأمريكية، أثناء مشاركته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ما حصل لافتهان المشهري لم (يبتلعه)، ولا يمكن لأي يمني أو عربي أصيل أن يقبله، فالمرأة لها مكانتها بغض النظر عن أي مشروع تحمله".. مؤكدًا أن المشهري كان لها دور بارز في النهوض بصندوق النظافة في تعز وتطهيره من العصابات التي كانت تعبث به.

وكشف الزبيدي أن الجهة التي نفذت تصفية المتهم بقتل المشهري هدفت إلى (إخفاء الأدلة).. موضحًا: "أردنا تقديم الإرهابي للعدالة، لكن هناك من قام بتصفيته لإخفاء الأدلة".

وانتقد الزبيدي ضعف دور الحكومة في تعز.. مؤكدا أن رئيس الوزراء سالم بن بريك "يريد أن يعمل".. مشددًا على أن المدينة لا تستحق إلا كل الخير وتحتاج إلى اهتمام أكبر من الحكومة والمجلس الرئاسي.

