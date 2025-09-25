شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...القبض على مطربة شهيرة في مطار مصر الدولي "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على المطربة بوسي لصدور أحكام قضائية ضدها.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر بوسي إلى دبي، حيث اكتشف رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، منع المطربة من السفر لصدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

يذكر أن، في عام سبتمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على المطربة بوسي لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ضدها بسبب شيكات بدون رصيد لصالح طليقها ومدير أعمالها السابق.

المصدر: مصراوي