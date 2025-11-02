شكرا لبحثكم عن خبر السقاف يزور المنصورة ويناقش سير العمل مع الداؤودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام "مؤمن السقاف" عضو هيئة الرئاسة رئيس انتقالي العاصمة عدن، بزيارة إلى مديرية المنصورة، والتقى السقاف بمدير عام المديرية أحمد الداؤودي في مكتبه بمبنى السلطة المحلية. جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في المديرية، واستعراض المشاريع التي تم تنفيذها سابقًا، والتباحث حول المشاريع التنموية والخدمية المزمع تنفيذها والتي تهدف لخدمة المواطنين في المنصورة.

