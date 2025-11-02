شكرا لبحثكم عن خبر الرائد عبدالجبار السقلدي ينال شهادة الماجستير بـ "امتياز" مع مرتبة الشرف من الأكاديمية العسكرية العليا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقشت كلية القيادة والأركان العامة بالأكاديمية العسكرية العليا بوزارة الدفاع في العاصمة عدن صباح اليوم الأحد خطة الدفاع عن البحث الفردي العسكري رقم (1748)، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير في العلوم العسكرية.

قدم الرسالة الباحث الرائد/عبدالجبار فضل عبدالكريم السقلدي تحت عنوان: "دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب في محافظتي عدن وأبين من عام 2015 - 2024م". وقد أشرف على الرسالة اللواء الركن البروفيسور/علي حميد العولقي، وقام بمراجعتها العميد الركن/عادل محمد سالم المزاحمي.

وتكوّنت لجنة المناقشة من العميد الركن طيار/أحمد عبدالله مثنى رئيسًا، والعميد الركن/شيخ زيد ثابت عضوًا، والعميد الركن طيار/يحيى شعفل عضوًا.

وخلال المناقشة، استعرض الباحث عبدالجبار السقلدي أبرز محاور دراسته التي ركزت على فعالية الدور الذي قامت به القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، والصعوبات والتحديات التي واجهتها، بالإضافة إلى الأساليب والاستراتيجيات الناجحة التي طبقتها، ودور التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية.

وأشادت لجنة المناقشة بمستوى الرسالة ومنهجيتها العلمية الدقيقة والتحليل المتميز، وجهود الباحث واعتبرتها إضافة نوعية للأكاديمية العليا.

وفي ختام الجلسة، أعلنت اللجنة إجازة البحث ومنح الباحث درجة الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف وسط تصفيق الحاضرين.

وشهدت المناقشة حضور رسمي وعسكري وأكاديمي رفيع المستوى، يتقدمهم اللواء الركن/حسين ناصر بن عتيق، مدير الأكاديمية العسكرية العليا، واللواء الركن/عبدالسلام البيحاني، رئيس عمليات الفرقة الأولى حماية، والعميد الركن/عبدالعزيز البتول، أركان اللواء الثالث ميكا حماية، والعميد الركن/عبده ناصر الأزرقي، والعقيد الركن/فيصل المعكر، ركن تدريب الفرقة الأولى حماية، والعميد/سياف المعكر، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية والأكاديميين.