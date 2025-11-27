شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يترأس اجتماعاً موسعاً لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي والأمانة العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥

ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضمّ هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة، بحضور نائب رئيس الجمعية الوطنية ونائب رئيس مجلس المستشارين.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في عموم محافظات الجنوب، إلى جانب الجهود التي تبذلها هيئات المجلس المركزية والمحلية لتعزيز حضور المؤسسات الخدمية ومساندة السلطات المركزية والمحلية في تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.

وفي هذا السياق، عبّرت هيئة الرئاسة عن بالغ التقدير للجهود الأخوية المتواصلة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مسار التعافي الاقتصادي، مؤكدة أن المنحة الإماراتية الأخيرة البالغة مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى تمثل خطوة مهمة في مسار تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية.

كما ناقش الاجتماع، وباستفاضة، مستوى التحضيرات الجارية في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب للاحتفال بالذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الوطني الأول في الـ30 من نوفمبر 1967م، حيث رفعت هيئة الرئاسة أسمى التهاني والتبريكات إلى جماهير شعب الجنوب كافة داخل الوطن وخارجه، وقواته المسلحة والأمن بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الغالية.

ودعت الهيئة جماهير شعبنا الجنوبي إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات التي ستشهدها المحافظات والمديريات بهذه المناسبة الخالدة، وما تجسده من معانٍ وطنية عظيمة وراسخة.

وفي سياق منفصل، وجّه الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي هيئات المجلس المركزية والمحلية بمواصلة مسار الحوار الوطني الجنوبي، مؤكداً أهمية التواصل مع مختلف شرائح المجتمع الجنوبي في الداخل والخارج، وبمختلف توجهاتهم، تعزيزاً لنهج التوافق والشراكة.

وشدد الرئيس القائد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي ماضٍ في دوره ومسؤولياته التاريخية نحو توحيد الصف والكلمة، استعداداً لمرحلة جديدة من نضالات شعب الجنوب لاستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة.

وفي ختام الاجتماع، وقفت هيئة الرئاسة أمام عدد من القضايا التنظيمية المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت مايلزم بشأنها.