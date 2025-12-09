شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الثلاثاء ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٥

عقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا ضم أعضاء هيئة رئاسة المجلس، ورؤساء هيئات الأمانة العامة، ورؤساء لجان الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين.

واستهل الرئيس الزُبيدي اللقاء بتهنئة شعب الجنوب على الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية باستكمال تحرير وادي حضرموت والمهرة، مترحمًا في السياق على أرواح الشهداء الذين قضوا دفاعًا عن الحرية والكرامة والسيادة، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد الرئيس القائد أن الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أن شعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة.

وأوضح الرئيس القائد أن المجلس الانتقالي الجنوبي تحمل مسؤولية إدارة المرحلة الحساسة بكفاءة واقتدار، وفقا للتفويض الشعبي الذي منح لقيادته، داعيًا مختلف شرائح المجتمع الجنوبي، إلى الوقوف إلى جانب المجلس بما يعزز وحدة الصف الجنوبي ويقوي الجبهة الداخلية للحفاظ على الإنجازات التي تحققت.

وشدد الرئيس الزُبيدي على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مكثف، لبناء مؤسسات دولة الجنوب العربي القادمة وفق أسس حديثة تضمن الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأشار الرئيس القائد إلى أن دولة الجنوب العربي القادمة، ستكون دولة عادلة وحاضنة لجميع أبناء الجنوب دون استثناء، قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية، وتعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، والتعايش الإيجابي مع دول الجوار، بما يجعلها جزءًا فاعلًا في المنظومة الإقليمية وصمام أمان في محيطها.

وثمّن الرئيس القائد، في سياق كلمته، الدعم الكبير الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما اضطلعوا به من جهود سياسية وعسكرية وإنسانية أسهمت في تثبيت الأمن والاستقرار، وتأكيدهم الدائم على احترام إرادة شعوب المنطقة وخياراتها المستقبلية.

وأكد الرئيس الزُبيدي أن هذا الدعم سيظل حاضرًا في ذاكرة أبناء الجنوب، باعتباره شراكة استراتيجية قائمة على المصير المشترك، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بما يخدم الأمن الإقليمي، ويعزز فرص السلام والاستقرار، ويدعم الجهود المبذولة لبناء دولة الجنوب العربي القادمة على أسس راسخة وقوية.