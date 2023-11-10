بعد أن أثار جدلًا.. لن تصدّق كم بلغ أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

كتب امير فتحي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - بعد الهجوم الشديد عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، لجأ الفنان بيومي فؤاد إلى إغلاق صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بسبب كثرة الهجوم عليه حيث قل عدد متابعيه بحوالي مليون متابع في غضون 24 ساعة فقط، والجدير بالذكر أن السبب وراء ذلك هو الفيديو الذي انتشر عنه وهو يهاجم زميله محمد سلام.

حقيقة أجر الفنان بيومي فؤاد

بسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي، والذي كان يشارك فيها بيومي فؤاد مع مجموعة من الممثلين المصريين، فقد انتقد فيه زميله محمد سلام الذي اعتذر عن المشاركة في المسرحية بسبب حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.

هذا وقد تساءل الكثير عن الأجر الحقيقي بيومي فؤاد في المسرحية، وقد أكد الكثير بأنه يتقاضى مبلغ فلكي جعله يدافع عن المسرحية ويهاجم سلام بهذا الشكل الذي لقى الكثير من الانتقادات، ويجدر بالذكر أنه هناك مصادر موثوقة قد أكدت بأن بيومي فؤاد يتقاضى مبلغ (50 ألف دولار) عن كل عرض يومي للمسرحية التي تقوم ببطولتها مي عز الدين، هذا وتعاقده على عرض تلك المسرحية باليوم وليس بمبلغ إجمالي.

مسرحيات أخرى يشارك فيها بيومي فؤاد

على هامش ما سبق ذكره، يشارك بيومي فؤاد قي مسرحية أخرى تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام”، حيث يشارك دور البطولة فيها الفنان أكرم حسني ومن المقرر أن يتم عرضها ضمن موسم الرياض، هذا وسيحصل فؤاد على نفس المبلغ يومياً.

على صعيد آخر، تلقى فؤاد هجوماً حاداً من جانب الجمهور خلال الأيام الماضية وكذلك من زملائه في الوسط الفني، نظراً لانتشار فيديو له ينتقد فيه “سلام” الذي اعتذر عن المسرحية، ومن ثم خرجت حملات جماهيرية تطالب بمقاطعة بيومي فؤاد وبالفعل تم إلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تمت مقاطعة الأعمال التي سيشارك فيها.

مسرحية “زواج اصطناعي”

وحل الفنان محمد أنور بالمسرحية بديلا عن الفنان محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة بالعمل تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق والأحداث الجارية في غزة.

وعرضت المسرحية يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الماضي، على مسرح محمد العلي في الرياض.

مسرحية “زواج اصطناعي” تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

“زواج اصطناعي” بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.

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