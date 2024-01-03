بالفيديو- نادي مانشستر سيتي يستخدم أغنية "خمسة كل خميس" لـ محمد رمضان إحتفالاً بفوزه بكأس العالم للأندية

ميرنا وليد - بيروت - استخدمت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنغليزي، بأغنية الفنان المصري محمد رمضان "خمسة كل خميس" ، احتفالاً بفوزهم على كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
و نشرت صفحة النادي، مقطع فيديو من الإحتفالية على أنغام أغنية محمد رمضان، وعلقت قائلة: "خمسة علينا من العين".
و تعد أغنية "خمسة كل خميس" التي غناها الفنان محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو" الذي طرحه مؤخرا بالسينمات.
و من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "عربي" خلال الأيام المقبلة.
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