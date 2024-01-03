ريد كاربت جرين لفيلم الحريفة فى العرض الخاص لتتناسب مع أجواء العنل

ياسر رشاد - القاهرة - شهد العرض الخاص لفيلم “الحريفة” ظهور الريد كاربت الجرين والتي جاءت باللون الأخضر كملعب كرة القدم لتتلائم مع أجواء العمل.

ومن المقرر عرض فيلم الحريفة بدور العرض السينمائي بداية من غد الخميس 4 يناير، و11 يناير بجميع الدول العربية.

العرض الخاص لفيلم الحريفة

وكانت طرحت الشركة المنتجة مؤخرًا الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم 4 يناير في السينمات المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم الحريفة

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ومن خلال التريلر نجد تواجد مجموعة من ضيوف الشرف من لاعبي الكرة السابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة .

وكان طرح الفنان نور النبوي، البرومو الرسمي لفيلم الحريفة مؤخرًا، المقرر عرضه غدًا فى دور العرض المصرية.

حيث نشر نور النبوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الإعلان الرسمي للفيلم، وعلق، قائلاً: "توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة.. ٤ يناير بجميع دور العرض في مصر و ١١ يناير في جميع الدول العربية.. احنا مين؟! احنا الحريفة".

وكان أكد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا أن النقابة سحبت ترخيص مطرب المهرجانات كزبرة نهائيا، لأنه أهان رمز من رموز مصر والعالم كله، الدكتور أحمد زويل".

وأضاف حلمي عبد الباقي خلال تصريحات تليفزيونية: "عمر كمال وحمو بيكا تم توقيع غرامة مالية ضدهما، وإيقافهما عن الغناء لفترة محددة، وحال كررا خطأهما سيتم وقف تراخيص الغناء لهما".