بالصور.. خالد النبوي بصحبة نجله "نور" في العرض الخاص لفيلم "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص النجم خالد النبوي على دعم نجله الفنان الشاب نور النبوي في أولى بطولاته السينمائية، وحرص على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة" بإحدى سينمات 6 أكتوبر

وحضر العرض عدد من صناع وأبطال الفيلم أبرزهم: كزبرة، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح.

كما حضر العرض نجم كرة القدم عبدالستار صبري، الفنانة مايان السيد، الفنانة لمى كتكت، الفنانة لبنى ونس، وآخرون

فيلم "الحريفة" بطولة: نور النبوي، لاعب الكرة أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك شريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد