فن ومشاهير

بالصور.. خالد النبوي بصحبة نجله "نور" في العرض الخاص لفيلم "الحريفة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص النجم خالد النبوي على دعم نجله الفنان الشاب نور النبوي في أولى بطولاته السينمائية، وحرص على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة" بإحدى سينمات 6 أكتوبر

وحضر العرض عدد من صناع وأبطال الفيلم أبرزهم: كزبرة، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح.

كما حضر العرض نجم كرة القدم عبدالستار صبري، الفنانة مايان السيد، الفنانة لمى كتكت، الفنانة لبنى ونس، وآخرون

فيلم "الحريفة" بطولة: نور النبوي، لاعب الكرة أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك شريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد

MO Nasa

MO Nasa

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