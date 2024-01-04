تراند اليوم : بعد تعرضها للتحرش.. فنانة مصرية مطلقة تثير الجدل بـ"هاشتاق" شخصي جداً

صحيفة الخليج 365: أثارت الفنانة المصرية هند عبد الحليم، حالة من الجدل بعد إعلان طلاقها رسمياً من كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام": "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معنى أنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلي وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاغ "سينجل".

وكانت الفنانة هند عبد الحليم قد تعرضت لتحرش لفظى من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن، حيث أرسل لها عبارات سب وشتائم بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها "أوردر" شحن.

وقامت هند بإبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، أرفقت به الرسائل التي أرسلها لها المندوب.