“لحظة شايفها من وأنا عندي خمس سنين”.. نور النبوي بتعليق مؤثر على دعم والده له في “الحريفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان الشاب نور النبوي من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعه بوالده الفنان خالد النبوي، من العرض الخاص لفيلم “الحريفة” الذي يخوض به نور أولى بطولاته السينمائية.

وعلّق نور النبوي على الصورة بكلمات كشف فيها عن تأثره بدعم والده له في خطواته على طريق النجومية.

وكتب نور معلقاً على الصورة: “إمبارح كان العرض الخاص لفيلم “الحريفة”… كان في صور كتير ولحظات كتير حلوة ممكن أحطها بس دي اللحظة الأفضل بالنسبالي، شايفها من وأنا عندي خمس سنين”.

وأضاف: “بشكر كل الناس على ردود الفعل على العرض الخاص، وأتمنى إن الفيلم يعجب الجمهور… بشكر المنتج طارق الجنايني على الفرصة دي، بشكر المخرج أستاذ رؤوف السيد على حرفيته، وبشكر المؤلف إياد صالح على دور “ماجد”، وبشكر مدير التصوير أستاذ محمد مختار على جماله وجمال صورته، وبشكر زمايلي الحريفة اللي كنت مبسوط وقوي إني بشتغل معاهم”.

واختتم نور النبوي منشوره قائلاً: “فيلم “الحريفة” النهارده في السينمات، يارب يعجبكم”.

وكان الفنان خالد النبوي قد حرص على دعم نجله نور النبوي في العرض الخاص لفيلم “الحريفة”، والذي يُعد أولى بطولاته السينمائية.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب؛ أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجمين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، إضافة إلى نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.