عمرو سعد يظهر بوجه مهشّم.. صورته أخافت الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثار الفنان عمرو سعد قلق جمهوره بعد ظهوره بوجه مهشّم.

فقد نشر صورة له ظهر فيها بوجه مليء بالكدمات والجروح، عبر حسابه على إنستغرام.

وأحدثت تلك الصورة الغريبة حالة من التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما جاءت تعليقات الجمهور مستغربة، حيث كتب أحدهم: “رعبتني في أيه مالك”، وقال آخر “مين اللي عمل في عينك كدة”، في إشارة إلى أن أحدهم اعتدى عليه بالضرب.

وعلّق آخر قائلا: “أعتقد ماكياج”.

إلى ذلك، لم يصدر عن الفنان أي تعليق يطمئن به جمهوره حتى الآن.

يذكر أن عمرو سعد كان شارف على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم “الغربان”، بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة.