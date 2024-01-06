هيثم نبيل يطرح أحدث أغانيه "دب هب"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان هيثم نبيل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "دب هب" من ألبوم زى زمان، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية دب دهب من ألحان هيثم نبيل، كلمات كريم سامي وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا وإنتاج روتانا .



ألبوم هيثم نبيل الجديد

ويطرح هيثم نبيل باقي أغاني ألبوم "زي زمان" خلال الفترة المقبلة، ويضم عدة أغاني يتعاون خلالها مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

وقال هيثم نبيل:" بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا في أولى اغانيه، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة".

الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من المسلسلات، كما قدم عدة أفلام منها "هارلي".