إسعاد يونس تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: "كل سنة واحنا في كتف بعض"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "إسعاد" صورة للسيد المسيح وعلقت عليها قائلة: "كل سنة واحنا في كتف بعض وقلبنا على بعض وبنعيد على بعض".

وتواصل "إسعاد" الترويج لأحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم "عصابة عظيمة" الذي بدأ عرضه بالسينمات مؤخرًا ويحقق نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر المصري.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

ويشارك الفنانة إسعاد يونس البطولة كلًا من رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، لوسيندا سليمان، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة "إسعاد يونس" لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

يذكر أن، آخر أعمال إسعاد يونس كان فيلم "200 جنيه" عام 2021 وشاركها البطولة كلًا من أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد رمزي، طارق عبد العزيز، ليلى علوي، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.