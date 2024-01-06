تركي آل الشيخ يكشف عن مواصلة عرض مسرحية ليلى علوي نظرًا للإقبال الكبير في "موسم الرياض"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مواصلة العرض المسرحي "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" بوستر العرض المسرحي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليه قائلا: "نظرًا للإقبال الكبير وطلب الجمهور لمسرحية الصندوق الأحمر ونجاحها للنجمة العربية الكبيرة ليلى علوي تم تمديدها".

وبدأ عرض مسرحية "الصندوق الأحمر" لأول مرة يوم 3 يناير الجاري وسط مشاركة نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان بيومي فؤاد، طارق الإبياري، مروة عبد المنعم، سليمان عيد، وتدور أحداثها حول طبيبة أمراض نفسية تدخل في تحدي بمشوارها المهني عندما يطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها.

ويواصل "تركي" الترويج ومواصلة العملية الإنتاجية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 3" والذي دعمه ماديًا بـ 3 ملايين دولار وتصوير مشاهده الخارجية في بوليفارد الرياض ومشاركة الملاكم العالمي تايسون فيوري كضيف شرف.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن إقامة حفل موسيقي بعنوان "صلاح الشرنوبي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، و يحييه نخبة من نجوم الغناء العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان راغب علامة، الفنان وائل جسار، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة أسماء لمنور وذلك يوم 18 يناير الجاري.