طرح البوسترات الرسمية لفيلم "عادل مش عادل" استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" البوسترات الرسمية للفيلم وذلك استعدادا لعرضه في السينمات ٢٤ يناير الجاري.

ويواصل الفنان أحمد الفيشاوي الترويج لفيلم "عادل مش عادل" وطرح مؤخرًا الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "لسه شوفتوا حاجه" للمطرب نوال عبد الشافي والتي اشتهرت بتقديم أغنية "مخاصماك" والتي حققت لها شهرة واسعة في مصر والوطن العربي.

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" الذي يعيش مخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "رهبة" وعرض خلال عام 2023.