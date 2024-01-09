بعد طلاقه من شيرين.. حسام حبيب يخطط لعودة قويّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري حسام حبيب حالياً للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، وذلك بعد انفصاله رسمياً عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وبدأ حسام العمل على تحضير ألبوم جديد بعنوان “كدابة”، سيطرحه آخر شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، ليكون باكورة أعماله التي يعود بها إلى نشاطه الفني بعد طلاقه لشيرين عبد الوهاب أخيراً.

يُذكر أن حسام حبيب غائب عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وبالتحديد بعد انتشار أخبار زواجه من شيرين عبد الوهاب، حيث كان ظهوره مقتصراً على حضور الحفلات التي تحييها شيرين، ولم يكن له أي نشاط فني طوال تلك الفترة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها عن حسام حبيب رسمياً، في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مؤكدةً أن الطلاق تم في هدوء تام وبرضا الطرفين، كما لم يمر أيّ منهما بأزمة نفسية بسبب الطلاق.

وجاء طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بحدوث خلافات بين الزوجين في المملكة العربية السعودية، بعد إحياء شيرين حفل “روائع السنباطي”، وتفاقمت الخلافات لدرجة أنها عادت إلى القاهرة من دونه.