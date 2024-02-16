محمد حماقي يشعل الأجواء بحفل مكتمل العدد في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل الفنان محمد حماقي، في موسم الرياض، وبتنظيم من شركة بنش مارك، وإشراف الهيئة العامة للترفيه، على مسرح أبو بكر سالم، في البوليفارد سيتي، تفاعلاً كبيراً من الجمهور منذ اللحظة الأولى لبدء الحفل.

وانطلقت الهتافات المتعددة فور دخول محمد حماقي إلى الحفل والذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه، كما ردد الجمهور مع حماقي الكثير من أغانيه، مما جعل حفله يتصدر قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي وقت سابق، حرص الفنان محمد حماقي على اصطحاب ابنته فاطمة لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النصر السعودي و انتر ميامي لمشاهدة لاعبهما المفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر الفنان محمد حماقي عبر حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة ابنته فاطمة مع اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي وعلق عليها: ” Tumi and Leo”، وقد تفاعل عدد كبير جمهوره ومتابعيه مع الصورة .