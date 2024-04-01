شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. سوزان نجم الدين تخبر سارة برفض حسن الصباح قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل الحشاشين، حديثا مطولا بين سوزان نجم الدين، وسارة الشامي بعد أن كشفت سوزان أمر سارة بأنها عصت الأوامر وذهبت لمشاهدة يحيى في الحلقة الماضية.

وأخبرت سوزان نجم الدين سارة الشامي أنه كان يجب قتلها، في إشارة منها بمعرفتها بأنها على دراية بما فعلته سارة من خرق قواعد القلعة، إلا أن سوزان نجم الدين أخبرتها أن حسن الصباح لا يريد قتلها.

وبسؤال سارة الشامي عن سبب عدم قتلها كما هو مفترض أكدت لها سوزان نجم الدين أنهم في القلعة لا يحق لهم السؤال، فهم ليس عليهم سوى السمع والطاعة، فلا يحق لها العيش أو الموت إلا بأوامر حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين

وذلك بعدما شهدت الحلقة قيام زيد بن سيحون بإغواء ابن حسن الصباح وتعليمه شرب الخمر وذلك رغم أن الصباح أرسل ابنه له ليتعلم علوما جديدة ويفتح له آفاق معرفة أكبر.

إلا أن زيد وبمكر منه نجح فى جعل الهادى يصبح مخمور، بدون علم والده حسن الصباح أو أياً من أفراد القلعة.

مسلسل الحشاشين

كما شهدت الحلقة 21 عدم انصياع يحيى لأوامر حسن الصباح بقتل أصدقاءه الاثنين، ليقتلهما برزك أميد وزيد بن سيحون ثم أمر الصباح بأن يلقيهما يحيى من فوق سور القلعة بدون أى تردد.

وهو ما حصل من يحيى فى مشهد مؤثر كان فيه يداه ملطخة بالدماء وعيانه تملأها الدموع.

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