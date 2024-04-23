كاظم الساهر يكشف كواليس ألبومه الجديد.. وعلاقة هذا الفنان العالمي بإحدى أغنياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم العراقي الكبير، كاظم الساهر، ترويج ألبومه الغنائي الأخير «مع الحب»، الذي صدر منتصف شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع «يوم الحب»، متضمناً 13 قصيدة غنائية، جميعها من ألحانه، وزع تسعاً منها موسيقياً ميشال فاضل، وثلاثاً المايسترو المصري هشام نياز، فيما وزع المايسترو العراقي فاضل فالح واحدة من قصائد الألبوم.

الساهر، الذي غنى في ألبومه، من كلمات الشعراء الراحلين: نزار قباني: «بيانو، ومعك، وتراني أحبك»، وكريم العراقي: «يا وفية، ولا تظلميه، والليل»، ولدارين شبير: «رقصة عمر، ولا تسألي»، ولجمانة جمال: «مررت بصدري»، ولخليل عيلبوني: «أعود»، ولداوود الغنام: «لا ترحلوا»، ولياسر البيلي: «تاريخ ميلادي»، كان قد كتب كلمات قصيدة «يا قلب» بنفسه.

ويتشوق جمهور الساهر لسماع أغاني ألبومه الجديد، في أولى حفلات جولته الغنائية العالمية، التي ستبدأ يوم 23 مايو المقبل، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في حفل جماهيري يحييه بقاعة «كوكاكولا أرينا» في إمارة دبي، على أن تشمل الجولة العالمية التي سيتم الإعلان عن مواعيدها، لاحقاً، إحياء عدة حفلات في: السعودية، قطر، مصر، لبنان، الأردن، المغرب، تونس، فرنسا، هولندا، ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، وكندا.

الساهر الذي يعتبر بعيداً إلى حد ما عن وسائل الإعلام، ولا يفضل الظهور كثيراً في مقابلات إعلامية، كسر هذه القاعدة، حيث ظهر عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، لمدة 26 دقيقة، متحدثاً عن كواليس إنتاج ألبوم «مع الحب»، حاوره فيها نجله وسام، الذي ظهر مذيعاً إلى جانب والده، حيث روى الساهر حكاية أغاني الألبوم، وسر اختياراته، وحرصه على تقديم موسيقى مختلفة، مؤكداً أنه كان قلقاً من رد فعل الجمهور، على تقديم 13 قصيدة بالفصحى، في الوقت الذي يفضل فيه الناس سماع الأغاني الخفيفة والراقصة.

واعتبر الساهر ألبومه الجديد أفضل ما قدمه في مسيرته، نظراً لتضافر العوامل الإنتاجية، وطريقة تقديمه للجمهور، وحرصه على تقديم أعمال تبقى خالدة في أرشيف الغناء العربي.

وأشار الساهر، أيضاً، إلى أن بعض أغاني الألبوم أتعبته نفسياً وهو يسجلها، وكان ينوي تأجيل صدورها، إلى أن استعاد رباطة جأشه، ودخل الاستديو مراراً وتكراراً حتى استطاع توليف 13 قصيدة، ضمنها ألبوم «مع الحب» من أصل 16 قصيدة كان قد سجلها.

وكشف الساهر أن لحن قصيدة «بيانو» مستوحى من مشهد راقص جمع النجم العالمي آل باتشينو والممثلة الحسناء غابرييل أنور، في فيلم «Scent of a Woman»، حيث كان في ذهنه سابقاً تقديم أغنية موسيقية تعجب صناع الموسيقى والمشتغلين بها، وعندما لحن القصيدة كان يرى أنه يصورها كفيديو كليب بالأبيض والأسود، لرجل وامرأة يرقصان التانغو.

وأشار الساهر إلى أن قصيدة «لا ترحلوا» أثرت فيه جداً، كونها تروي مشاعر الآباء، عندما يكبر أبناؤهم، ويتوزعون في أماكن مختلفة من العالم، سواء بسبب زواجهم أو انتقالهم للدراسة أو العمل في أماكن مختلفة، حتى لو في بلد واحد.

وبين الساهر أنه اختار بنفسه قصائد الألبوم، من خلال ما كان بحوزته من قصائد لشعراء أرسلوها له، باستثناء قصيدة «مررت بصدري»، التي رشحها له مهندس الصوت المصري إيهاب نبيل، الذي طلب منه هاتفياً الاستماع لمطلع القصيدة، التي أعجب بها، وطلب من الشاعرة جمانة جمال إكمالها.

وخلال اللقاء، تلقى وسام اتصالاً بالفيديو من ابنته «سنا»، الأمر الذي تفاعل معه الساهر بحب واضح لحفيدته، من خلال إيماءات تعكس ذلك الحب.