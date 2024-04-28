فيديو متداول لمخالفة مرورية صادمة: باص نادي الهلال يسير عكس الاتجاه ويتسبب في إرباك حركة المرور

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام باص نادي الهلال بارتكاب مخالفة مرورية صادمة عند سيره عكس الاتجاه. وأظهر الفيديو الباص وهو يسلك اتجاهًا معاكسًا للسير، ما أدى إلى إيقاف الطريق وإرباك حركة المرور في المنطقة.

لقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع المنشور، وأثار استياء الكثير من المشاهدين. وتم تداول الفيديو بشكل واسع، حيث أبدى الناس غضبهم من تصرف الباص الذي ينتمي لنادي الهلال ويعتبر رمزًا للفريق الرياضي المعروف. وعلق مغردون بأن مثل هذه المخالفات المرورية الخطيرة تشكل خطرًا على سلامة الجميع وتعرض حياة السائقين والمشاة للخطر. ويجب أن يكون الجميع ملتزمًا بقوانين المرور والقيادة بحذر ومسؤولية.