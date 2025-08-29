نواه باومباخ ورحلة ثريّة مع مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:58 صباحاً - يُعَدّ المخرج نواه باومباخ Noah Baumbach واحداً من أبرز صُنّاع السينما الأمريكية في العَقدين الأخيرين، تنقّل بين مهرجانات النخبة، وقدّم أعمالاً كثيرة ناجحة عن العائلة والهوية والعلاقات. واليوم تُكلل مسيرته مع مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 على وجه التحديد؛ حيث يُعرض فيلمه "Jay Kelly" المشارك ضمن المسابقة الرسمية؛ أي هو أحد المرشحين لنيل جائزة الأسد الذهبي بالدورة الـ82 لمهرجان فينيسيا. وفي هذا التقرير نستعرض علاقة المخرج المُخضرم مع المهرجان.

مشاركات باومباخ في مهرجان فينيسيا

2015: فيلم وثائقي "De Palma" (خارج المسابقة)

شارك نواه باومباخ في مهرجان فينيسيا السينمائي لأول مرة عام 2015، بفيلم وثائقي بعنوان De Palma، إخراج مشترك مع جيك بالترو، عن المخرج السينمائي برين دان بالا، وكان العرض الأول للفيلم بالدورة الـ72 للمهرجان، وقُدّم ضمن العروض خارج المسابقة.

ودارت أحداث الفيلم حول جلسة طويلة مع المخرج الأميركي الكبير برايان دي بالما، أحد أبرز مخرجي هوليوود في السبعينات والثمانينات، والذي قدّم شهادة شخصية بصوته؛ حيث جلس أمام الكاميرا واستعرض مشواره المهني منذ بداياته وحتى آخر أعماله.

2019: "Marriage Story" (العرض الأول العالمي ضمن المسابقة الرسمية)

عُرض فيلمه الدرامي Marriage Story في مهرجان فينيسيا عام 2019؛ حيث انطلق العرض العالمي الأول للفيلم في 29 أغسطس 2019 ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

والفيلم هو دراما إنسانية مؤثّرة عن زوجين يمران بتجرِبة الطلاق، ومع بداية الطلاق، يحاول الاثنان الحفاظ على الاحترام المتبادَل من أجل طفلهما الصغير. لكن دخول المحامين يحوّل المسألة إلى صراع عاطفي وقانوني صعب، يكشف التوترات القديمة في العلاقة.

الفيلم بطولة آدم درايفر، وسكارليت جوهانسون. ولم يحصل على جوائز بالمهرجان، ولكن نال إشادة نقدية واسعة.

2022: فيلم افتتاحي "White Noise" (في المسابقة الرسمية)

في عام 2022، عاد باومباخ إلى فينيسيا بفيلم White Noise، وكان فيلم افتتاح دورة مهرجان فينيسيا الـ79؛ إذ عُرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية في 31 أغسطس 2022.

الفيلم مأخوذ عن رواية دون ديليلو، التي تحمل الاسم نفسه وأُصدرت عام 1985، ومن بطولة آدم درايفر. وتدور قصته حول أستاذ في جامعة وزوجته يحاولان العيش حياة مستقرة وسْط مجتمع استهلاكي مهووس، والأحداث تنقلب رأساً على عقب بعد كارثة بيئية تُعرف بـ"الحدث الجوي السام"؛ حيث يضطرون لمغادرة منازلهم؛ لتبدأ رحلة مليئة بالسخرية والقلق.

2025: "Jay Kelly" (في المسابقة الرسمية)

في الدورة الـ82 والحالية لمهرجان فينيسيا التي تُقام في الفترة من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، يقدّم باومباخ فيلمه الجديد Jay Kelly ضمن المسابقة الرسمية.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ لا بيانالي دي فينيسيا، الفيلم مدة عرضه 132 دقيقة، وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، وضمّ فريق العمل أسماءً بارزة، على رأسهم جورج كلوني وآدم ساندلر.

وتدور قصته حول رحلة قوية ومؤثرة تجمع بين ممثل بارز ومديره الشخصي؛ حيث يواجهان أسئلة حول هويتهما، وماضيهما، والعلاقات التي تركاها خلفهما.

ويُذكر أن نواه باومباخ لم يحصد أيّة جوائز رسمية حتى الآن من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ولكن يتوقع الكثيرون أن هذا العام قد يكون عام حظه.

نواه باومباخ

وُلد نواه باومباخ في نيويورك، 3 سبتمبر 1969، نشأ في بروكلين بين والدين يعملان في النقد الأدبي والسينمائي؛ وقد ألهمه طلاق والديه لاحقاً في أفلامه.

بدأ أفلامَه الطويلة منتصف التسعينيات "Kicking and Screaming"،"Mr. Jealousy"، ثم حقّق نجاحاً واسعاً بـ"The Squid and the Whale" الذي نال عنه ترشيح أوسكار "أفضل سيناريو أصلي".

