أول ظهور بعد أزمتها الصحية.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:02 صباحاً - على ما يبدو أن الحالة الصحية للفنانة أنغام تتحسن بشكلٍ واضح منذ عودتها لمصر، وشهدت ليلة أمس أول ظهور حقيقي لها بعد عودتها من الرحلة العلاجية في ألمانيا، حيث حضرت حفل فريق "كايروكي"، الذي أُقيم في ختام فعاليات مهرجان العلمين، بمدينة العلمين الجديدة.

أول ظهور لأنغام بعد وعكتها الصحية

خلال الحفل، كشف أمير عيد نجم فريق "كايروكي" عن مفاجأة للجمهور، وأعلن عن وجودفي الحفل وقال: "حابب أشكر النجمةلحضورها الحفل وألف سلامة عليها"، ليتفاعل الجمهور معها هاتفين باسمها لتقوم أنغام من مكانها لتحية الجمهور لتبدو بصحة جيدة.

تم تداول هذا المقطع عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وحقق تفاعل كبير ونسب مشاهدات عالية، وأبدى الجمهور سعادتهم بظهورها وهي بحالة صحية جيدة بعد رحلة علاج مؤلمة خضعت فيها لعمليتين جراحيتين لإنهاء مشاكل في البنكرياس.

عودة أنغام لمصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا

أنغام عادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن الاثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.

وبعد ساعات من وصولها لمصر تحدثت لجمهورها من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وأكدت أنها سعيدة بكم الحب الذي تلقته من جمهورها وأًصدقائها خلال هذه المحنة، وقالت أن الدعوات الصادقة كانت سر شفائها وصبرها لتجاوز هذه الوعكة الصحية، ووعدت جمهورها بلقاء قريب على المسرح لتقدم لهم باقة من أهم أغانيها.

محمود سعد همزة الوصل مع جمهورها

أنغام تلتقي جمهورها في هذا الموعد

وقد حرصت أنغام خلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصة الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية بشكل دوري من خلال منشورات عبر الـ فيسبوك أو الظهور ببث مباشر؛ ليتحدث عن التطورات، وكان دائمًا ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجيًا، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.ومن ناحيةٍ أخرى، نفت الفنانةما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول إلغاء حفلها المنتظر في العاصمة البريطانية لندن، بسبب حاجتها للمزيد من الوقت للتعافي من إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا، لإزالة كيس من البنكرياس، مؤكدة أن الحفل سيُقام في موعده المقرر دون أي تغيير.

ويُعد هذا الحفل هو الأول لأنغام بعد تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة، حيث ستلتقي جمهورها مساء الثلاثاء 23 سبتمبر على مسرح رويال ألبرت هول العريق في العاصمة البريطانية لندن، بمصاحبة أوركسترا يقوده المايسترو هاني فرحات.

