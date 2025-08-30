مي عز الدين تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن.. وهذه مواصفات فتى أحلامها

ما سبب عدم زواج مي عز الدين حتى الآن؟!

مي عز الدين عن سؤال مواصفات فتى الأحلام: "سؤال فاشل"

دعم حقيقي بعد رحيل والدتها

آخر مشاركات مي عز الدين الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:07 مساءً - تصدرت الفنانةترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي" المذاع على قناة "الشرق"؛ وذلك في أول ظهور إعلامي لها منذ غياب ستة أعوام، والذى كشفت خلاله عن العديد من أمور حياتها المهنية والشخصية من بينها الحب والصداقة وغيرها.حيث تحدثت عن أسباب عدم زواجها حتى الآن بسبب عدم لقاء شريك الحياة المناسب؛ مشيرة أن الأمر كله بالنسبة لها قدريًا من الله.أوضحتخلال الحلقة أنها لم تتزوج حتى الآن بسبب عدم لقاء شريك الحياة المناسب، مشيرة إلى إيمانها العميق بأن كل إنسان له نصيبه المحدد من الرزق، معبرة عن رضاها بنصيبها الذي يتجسد في الشهرة والنجاح وحب الجمهور.مؤكدة أنها لم تندم على أي من تجاربها السابقة، معتبرة أن الوقت كشف لها أن تلك العلاقات لم تكن مناسبة ولم تكن ستكلل بالنجاح.كما ردت على مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أن الأمر لا يخضع للحسابات أو القوائم المسبقة وأنه رزق وقدر من الله ، قائلة: "أن من لديه خبرة في الحياة بات يعلم جيدًا أن سؤال مواصفات فتى الأحلام سؤال فاشل".وأكملت: "كل إنسان مهما كان لديه من حسابات وقائمة بالمواصفات، ولكن وقت النصيب وعندما تحب شخصًا قد تُصدم أنه من الممكن أن يكون هذا الشخص الذي أحببته لا يتمتع بأي شئ من المواصفات التي كانت في مخيلتك، لأن من وجهة نظري الأشخاص الذين يحددون مواصفات للشريك هم من يفكرون بالعقل فقط ولا يحبون بقلوبهم".وتابعت عز الدين: "لأن الأمر ليس بحساب، لا الزواج بحساب، ولا النصيب أو أي شئ به رزق لا يكون بحساب، والصح في الأمر كله هو التوكل على الله، وفي يوم مقدر سوف تقابل الشخص الذي قدره الله لك والذي سيتمتع بمواصفات معينة قد لا تكون المواصفات التي كنت تتمناها من البداية".اطلعوا على كيف استعادت مي عز الدين تواجدها القوي على السوشيال ميديا؟كما كشفت مي خلال اللقاء عن تلقيها الكثير من الدعم من زملائها بعد رحيل والدتها؛ وخاصة الدور الذي لعبته الفنانة ياسمين عبد العزيز في حياتها حتى تتجاوز هذه الصدمة وتعود لحياتها الطبيعية من جديد، وقالت عنها: "ياسمين كانت حنينة عليا أوي، قعدت تنصحني وتقولي لازم تشتغلي، هتعرفي، لازم تحاولي، واتخانقت معايا. بعدها بأسبوع جالي قلبي ومفتاحه وافتكرتها".وعلى الرغم من تقبلها لنصيحةومشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه" لكنها لم تكن في أفضل حالتها، لكن الدعم الذي تلقته من الصناع ساعدها لتقديم أفضل ما لديها في شخصية ميار التي قدمتها، وقالت نصاً عن هذه التجربة: "آسر كان ساندني أوي ومتعاون معايا جداً، ودياب وأستاذة عايدة وأستاذ أشرف وكل الكاست كان داعم، والأساس في كل ده أستاذ تامر محسن، كان سند كبير أوي ليا في الفترة دي".يُذكر أنشاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي دارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.مسلسل "قلبي ومفتاحه" جاء من بطولة: آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، عايدة رياض، سارة عبد الرحمن، تقى حسام، أسامة أبو العطا، محمد علي ميزو، أحمد بسيوني وطلعت الشريف وضيفا الشرف ميس حمدان وعمر السعيد، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

