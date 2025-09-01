روان العلي تصف هدى حسين بهذه الكلمات بعد التقائها بـ مسرحية "رد كاربت"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - شاركت الفنانة روان العلي متابعيها صورة مع الفنانتين هدى حسين وليالي دهراب، وكانت في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي عند عرض مسرحية "رد كاربت"، وكانت هدى هي محكم بالمسرحية، وهي من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بوعبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، زينب بهمن، ليالي دهراب، فهد باسم، وطلال باسم.

وعلّقت روان العلي على صورتها مع هدى حسين وكتبت: "الصورة عبارة عن شعور حب وخوف وهيبة وسعادة، أم حسين The queen".

وكانت مسرحية "رد كاربت" قد عُرضت بدايةً بالكويت، وتحديداً خلال عيد الفطر، وكذلك عيد الأضحى، على مسرح نادي النصر الرياضي، ثم عرضت بـ دبي.

تدور أحداث المسرحية حول برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، حيث تتنافس الفرق المشاركة أمام لجنة تحكيم، وسط تفاعل الجمهور.

عمل قادم لـ روان العلي

تستعد الفنانة روان العلي وفريق عمل المسرحية الاستعراضية "أوكادا" لتقديم عروض جديدة للمسرحية بالكويت بتاريخ 4 سبتمبر 2025.

و"OKADA" هي مسرحية جديدة، من بطولة الفنانة إيمان الحسيني، الغالية، جلنار، روان العلي، مشاري القبندي، عبدالله عبدالرضا، طلال باسم، محمد المنصوري، ومن ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة. تدور أحداثها في عمق أفريقيا الأسطوري، وتربط بين الصراعات القبلية والنداءات الروحية في رحلة وجودية برحلة مليئة بالتشويق والمغامرات، وتعالج أيضاً أموراً مجتمعية بطريقة مختلفة وكوميدية.

آخر أعمال عرضت للفنانة روان العلي

وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "مدرسة النخبة"، ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة: الفنان محمد المنصور، روان العلي، عبدالمحسن الأسود، حسن عبدال، الغالية، أنوارالسبيعي، كوثر البلوشي، تولين عصام، مشعل الشايع. وهي دراما خليجية، تسلط الضوء على حياة المراهقين من أبناء العائلات الثرية في مدرسة خاصة، مقدمةً مجموعة من المشاكل والقضايا التي يواجهها الشباب في تلك المرحلة، مع التركيز على الصراعات العاطفية والشخصية.

وكذلك مسلسل "صدف"، من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عمار بو شاهين، ومن بطولة حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبو سيف، عبدالله البلوشي، كفاح الرجيب، محمد الأستاذ، وروان العلي. وتدور أحداثها حول سيدة مصابة بحالة تُدعى "أليكسيثيميا"، التي تجعلها غير قادرة عن التعبير عن عواطفها بعد انتحار شقيقتها، وتكون هنالك دائرة من الشكوك، وتبدأ التحقيقات لكشف ما حدث، بينما تبدأ السلطات التحقيقات الرسمية؛ للبحث عن ملابسات الحادث.

https://www.instagram.com/p/DOCVbf0CJnl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOCVbf0CJnl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOCVbf0CJnl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»