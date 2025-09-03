وودي آلن: ترامب موهبة سينمائية حقيقية (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: قال المخرج الأميركي وودي آلن إنه أعجب بقدرات دونالد ترامب التمثيلية عندما أخرج له فيلم "Celebrity" عام 1998.

وفي حديثه في بودكاست بيل ماهر ، قال ألن :"كان من دواعي سروري العمل معه وهو ممثل جيد للغاية، كان مهذبًا للغاية، ونفذ كل شيء على أكمل وجه، وكان يتمتع بموهبة فنية حقيقية. أستطيع الآن توجيهه. لو سمح لي بتوجيهه الآن بعد أن أصبح رئيسًا، أعتقد أنني سأتمكن من تحقيق إنجازات عظيمة معه، وصناعة فيلم رائع"

Woody Allen sat down with Bill Maher because he has written a novel that is soon to appear. He mentions directing Trump in his film Celebrity (I haven’t seen that one). He says Trump was a pleasure to work with: pic.twitter.com/jx4lCInE9Y — FischerKing (@FischerKing64) September 2, 2025

وفي فيلم آلن بطولة ليوناردو دي كابريو، يظهر ترامب في مشهد عابر يجري فيه مقابلة مع مراسل تلفزيوني حول مشاريعه القادمة.

السياسة صداع وترامب ممثل

وأضاف ألين أن ترامب يتمتع "بصفة كاريزمية" أمام الكاميرا، وكان "لطيفًا، ومهنيًا للغاية، ومهذبًا للغاية" وأنه "تفاجأ بأنه أراد الدخول في السياسة".

وتابع: "السياسة ليست سوى صداع وقرارات حاسمة ومعاناة. هذا رجل اعتدت رؤيته في مباريات فريق نيويورك نيكس، وكان يحب لعب الغولف، وكان يحب التحكيم في مسابقات الجمال، وكان يحب القيام بأشياء ممتعة ومريحة. لا أفهم لماذا قد يرغب أي شخص فجأة في التعامل مع قضايا السياسة".

ABD Başkanı Trump çok yıllar önce usta yönetmen/sanatçı Woody Allen’ın Celebrity filminde oynamıştı. İzlemiştim. Keşke kariyerine o yolda devam etseydi! pic.twitter.com/posSjeAFFc — Hakan Tartan (@TartanHakan) September 2, 2025

صوت لكامالا هاريس ولا يتفق مع ترامب سياسياً

أعلن ألن أنه صوت شخصيًا لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأضاف: "أختلف مع كثير من سياسات ترامب، كلها تقريبًا، وليس كلها، بل كلها تقريبًا".

وتعرض آلن، الذي غالبًا ما تكون أفلامه بمثابة تكريم للأدب الروسي، لانتقادات مؤخرًا بسبب حضوره افتراضيًا مهرجانًا سينمائيًا في موسكو، وفي بيان صدر بعد ذلك ، أوضح ألين أنه "عندما يتعلق الأمر بالصراع في أوكرانيا، فأنا أعتقد بقوة أن فلاديمير بوتن مخطئ تماما".

المشهد الذي ظهر فيه ترامب في فيلم "المشاهير" من إخراج وودي آلن