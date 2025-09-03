كوثر بن هنية على السجادة الحمراء لـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - أقيم عصر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر، العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي "صوت هند رجب"، المنافس على جائزة الأسد الذهبي ضمن فعاليات الدورة الـ 82 لـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بحضور مخرجة الفيلم التونسية كوثر بن هنية، والممثل العالمي خواكين فينيكس، والنجمة روني مارا، المشاركان في إنتاج العمل، واستقبلهم، مدير المهرجان الناقد الإيطالي ألبرتو باربيرا.

الفيلم الوثائقي الذي طال انتظاره، عرض اليوم رسميا للجمهور والنقاد، ونجح في أن يتحوّل إلى أحد أبرز محاور النقاش في البندقية، ليس فقط لقوة موضوعه، بل أيضًا للطريقة الإبداعية التي قُدّم بها.

من الواقع إلى الشاشة الكبرى

كوثر بن هنية، التي اعتدنا منها جرأة الموضوعات ورهافة المعالجة، تنقل هذه المرة قصة الطفلة هند رجب، التي أصبح صوتها رمزًا إنسانيًا في زمن الحرب على غزة.

الفيلم لا يقدّم الحكاية بسطحيتها الإخبارية، بل يلتقط تفاصيلها بحساسية سينمائية عالية، حيث يتحوّل "الصوت" إلى بطل حقيقي، يرافق المشاهدين ويقودهم إلى مستويات أعمق من التأمل.

لغة الصورة والصوت

جماليات الفيلم تقوم على مزج متقن بين الوثيقة والخيال البصري. الكادرات تفيض بالضوء والظل، والموسيقى التصويرية جاءت كخلفية شاعرية تُبرز الطفولة في أنقاها. هنا لا يصبح الفيلم مجرد تسجيل لحدث، بل قصيدة بصرية ـ سمعية تُذكّرنا بقوة الفن في تخليد ما لا يمكن نسيانه.

يمكنك قراءة.. كوثر بن هنية تكشف سبب تفوق المخرجات العربيات وما يحتاجه الفيلم العربي للمنافسة عالمياً .. حوار خاص لـ "الخليج 365"

منافسة على الأسد الذهبي

وجود "صوت هند رجب" في قلب المنافسة على الأسد الذهبي لا يمثّل فقط إنجازًا للسينما العربية، بل أيضًا لحظة رمزية لصوت الطفلة الذي تحوّل من تسجيل قصير إلى أيقونة إنسانية على مستوى العالم. الفيلم بذلك يتجاوز خصوصية الحكاية ليصبح شهادة على قدرة السينما على تحويل الألم إلى جمال، والصوت العابر إلى ذاكرة خالدة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».