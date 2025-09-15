انضمام جوري بكر وملكة جمال مصر لمسلسل ياسر جلال كلهم بيحبوا مودي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - يواصل الفنان ياسر جلال التحضير لمسلسه الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المنتظر 2026 ، إذ أعلن عن انضمام عدد من النجمات، من بينهن جوري بكر، وإيرينا يسري المتوجة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2025 لفريق عمل المسلسل.

ياسر جلال برفقة جوري بكر وملكة جمال مصر

وشارك ياسر جلال متابعيه، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورتين، ظهر من خلالهما برفقة المنضمات الجدد لفريق عمل مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، وعلّق قائلاً: "جوري بكر وإيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025 تنضمان معنا في كلهم بيحبوا مودى".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، فيما يأتي المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.

ويأتي إعلان ياسر جلال عن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بعد أيام قليلة من انتهائه من تصوير مسلسله الجديد "للعدالة وجه آخر"، المقرر عرضه قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد شفيق.

قصة مسلسل "للعدالة وجه آخر"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي؛ من خلال لغز غامض يتم الكشف عنه خلال الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بدور إعلامي شهير يدعى "فؤاد السرجاني"، متزوج من "داليا" التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى "يوسف"، يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل، الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.

ياسر جلال وجوري بكر في رمضان 2025

قدّم ياسر جلال آخر أعماله الدرامية، خلال مسلسل "جودر 2"،ج والذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، ودارت أحداثه في إطار درامي ممزوج بالخيال، حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أما الفنانة جوري بكر فتواجدت في 3 مسلسلات دفعة واحدة خلال منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث شاركت ‏في مسلسل "المداح أسطورة العهد" بالتعاون مع الفنان حمادة هلال، مسلسل "شباب امرأة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، ‏ومسلسل "سيد الناس" مع الفنان عمرو سعد‏.

