حفل الكرة الذهبية: الأميرة شارلين تسلم جائزة سقراط لمؤسسة لويس إنريكي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 01:02 صباحاً - في ليلة كروية بامتياز، جمعت نخبة من نجوم العالم في كرة القدم للرجال والسيدات، حضرت الأميرة شارلين، أميرة موناكو، حفل الكرة الذهبية لعام 2025. وحرصت الأميرة شارلين Princess charlene على التواجد على السجادة الحمراء للحدث والتقاط الصور التذكارية، حيث خطفت الأنظار بملامحها الهادئة الناعمة، وبإطلالة بيضاء أنيقة، بينما قدّمت خلال الحفل هدية سقراط، التي تُمنح تقديرًا للعمل الإنساني للاعب أولاعبة كرة قدم.

أميرة موناكو تسلم جائزة "سقراط"

وسط حفاوة كبيرة من الحضور، اعتلت أميرة موناكو الأميرة شارلين المسرح، وقالت كلمة قبيل تقديمها الجائزة: "يسعدني أن أكون هنا الليلة بين أعظم لاعبي كرة القدم وأبطالها ومشجعيها المتحمسين، لتقديم جائزة سقراط. تُقدّر هذه الجائزة، التي سُمّيت تيمنًا بأسطورة كرة القدم البرازيلي سقراط، العمل الإنساني المتميز والالتزام بالقضايا الاجتماعية في عالم كرة القدم".

وتابعت حديثها قائلة: "كرة القدم، كسائر الرياضات، أكثر من مجرد نشاط في حد ذاتها. رياضات كرة القدم تُجسّد القيم والشغف والتفاني. في موناكو، تحظى الرياضة بتقدير كبير، وقد انتُخبت الإمارة عاصمةً عالميةً للرياضة عام 2025. بصفتنا رياضيين أولمبيين سابقين، نتشارك أنا والأمير رؤيةً حول الأهمية المثالية والتربوية للرياضة".

وقبل إعلان أميرة موناكو أن مؤسسة "زانا-xana" الخيرية، هي الفائزة بجائزة سقراط، أنهت حديثها بأمنية: "نأمل أن يُسهم تشجيع الرياضة في تنمية الشباب بشكل أكثر توازنًا. وجودنا هنا الليلة هو تكريمٌ للرياضة كأداةٍ رئيسيةٍ للسلام والتسامح الاجتماعي. لذا، قبل الاحتفال بالفائز بجائزة سقراط، أودّ أن أهنئ جميع المرشحين على التزامهم وتفانيهم في هذا المجال".

وفازت بالجائزة مؤسسة "xana" للمدرب الأسباني لويس إنريكي، والتي أسسها هو وزوجته إلينا كوييل، تكريمًا لابنتهما مارتينز التي توفيت عام 2019، بسبب سرطان العظام، وكانت تبلغ 9 أعوام. وتقدم المؤسسة دعم ومساعدة شاملين للأطفال والشباب المصابين بالأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، وكذلك لعائلاتهم.

وقد تسلمت الجائزة من الأميرة شارلين؛ سيرا مارتينيز، الابنة الكبرى للويس إنريكي، على المنصة. وقالت: "أنشأنا هذه المؤسسة باسمها، ونحن على ثقة بأنها فخورة بنا لرؤيتنا كيف نساعد العائلات التي تمر بمثل هذه الظروف الصعبة".

وبالإضافة إلى هذا التكريم الإنساني، تسلّم لويس إنريكي أيضًا جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب في العالم لموسم 2024/2025، بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، تضمن انتصارات في دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس السوبر الفرنسي، وكأس فرنسا.

الأميرة شارلين ضيفة حفل جوائز الكرة الذهبية

شارك الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، وكذلك الحساب الرسمي للعائلة المالكة في موناكو على إنستغرام منشورًا تضمن صورة للأميرة شارلين، أميرة موناكو البالغة من العمر 47 عامًا، أعلنا من خلاله بأنها ستقدم جائزة سقراط لهذا العام للفائز في حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته في مسرح شاتليه، وتُمنح "سقراط" لأفضل لاعب كرة قدم مؤثر إنسانيًا.

وجاء في المنشور: "في قلب حفل الكرة الذهبية لعام 2025، الذي يحتفي بتميز كرة القدم العالمية، ستسلط جائزة سقراط الضوء على اللاعبين الذين يتجاوز التزامهم حدود الملعب، وهذا العام ستُقدم الجائزة الأميرة شارلين، أميرة موناكو، وهي لاعبة أولمبية ومناصرة ملتزمة للشباب والتعليم من خلال الرياضة".

والجدير بالذكر أن جائزة سقراط تُكرم لاعبي كرة القدم الذين يستخدمون مكانتهم لإحداث تغيير إيجابي وإلهام الأجيال الجديدة.

