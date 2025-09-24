بمناسبة يوم ميلاده.. شاتاي أولسوي نجم تركيا الأكثر جماهيرية في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - وافق يوم أمس 23 سبتمبر يوم ميلاد النجم التركي شاتاي أولسوي Çağatay Ulusoy، وقد اشتهر بدوره البطولي في مسلسل "أسميتها فريحة" بجانب النجمة هازال كايا، وحقق نجاحاً جماهيريا كبيراً؛ ليصبح بين نجوم الصف الأول والأعلى أجراً في تركيا، إلا أن بعض المعلومات من حياة شاتاي أولسوي قد تخفى عن جمهوره الذي ينتظر أعماله الدرامية دائماً بفارغ الصبر.

ولمناسبة ميلاده اليوم، نرصد لكم أبرز المعلومات عن حياة شاتاي أولسوي نجم تركيا الأكثر جماهيرية.

نشأة وبدايات شاتاي أولسوي

ولد الممثل التركي شاتاي أولسوي في إسطنبول، تركيا، في 23 سبتمبر 1990، وفي سن الـ 16، عمل كنادل في بودروم قبل أن يبدأ مسيرته كعارض أزياء في سن الثامنة عشرة.

بدأ مسيرته المهنية في سن مبكرة، أولاً كعارض أزياء؛ حيث فاز بلقب أفضل عارض في تركيا عام 2010 في سن العشرين، ثم انتقل إلى التمثيل بعد التحاقه بأكاديمية الفنون؛ ليبدأ أولى خطواته الاحترافية في مسلسل "أسميتها فريحة"، وحقق شهرة واسعة من خلاله.

حياته العاطفية

عاش شاتاي أولسوي علاقات عاطفية، أبرزها مع الممثلة جايدا جونانتش؛ حيث كانت أولى علاقاته المعلنة، واستمرت العلاقة لمدة عام تقريباً، وانتهت في عام 2012. كذلك جمعته علاقة عاطفية بالنجمة سيريناي ساريكايا التي شاركته بطولة مسلسل "مد وجزر"، واستمرت العلاقة من عام 2013 إلى 2015.

أما مع الممثلة دويجو ساريشن، فقد بدأت علاقتهما في عام 2017 واستمرت حوالي ست سنوات، لكنهما انفصلا فيما بعد عام 2023.

وفي فترة لاحقة، وفي أوائل عام 2025، وردت تقارير عن علاقة جديدة مع أصليهان مالبورا، لكن لم يتم تأكيدها على نطاقٍ واسع.

أبرز أعمال شاتاي أولسوي

قدم شاتاي ألوسوي الكثير من المسلسلات والأفلام الدرامية، التي نالت استحسان الكثيرين، وحققت نسبة مشاهدات عالية أبرزها:

مسلسل أسميتها فريحة

من أوائل أدواره الرئيسية في المسلسلات التلفزيونية؛ حيث لعب دور الأمير صراف أوغلو، وتدور قصة مسلسل "أسميتها فريحة" حول فريحة يلماز، وهي فتاة فقيرة تعمل والدتها كخادمة في إحدى عمارات الأغنياء ووالدها كحارس. تحصل فريحة على منحة دراسية لدخول جامعة مرموقة؛ حيث تلتقي بأمير، الشاب الثري الوسيم، وتضطر للكذب على الجميع بأنها من عائلة غنية لإخفاء فقرها. تتوالى الأحداث وتتزايد الصراعات مع انكشاف حقيقة فقرها أمام أمير، مما يخلق مشاكل كبيرة بينهما، ويكشف طبيعة الطبقات الاجتماعية المتناقضة.

مسلسل مد جزر

تدور قصة مسلسل "مد وجزر" حول يامان (شاتاي أولسوي)، شاب فقير يعيش حياة عائلية مضطربة، يقع في مشكلة كبيرة بعد تورط شقيقه في سرقة سيارة، ويفشل في إيجاد والدته بسبب ظروف صعبة. يقابل يامان المحامي الغني سليم سيريز، الذي يعرض عليه منزلاً له، ويبدأ في دعمه بشكل كبير. في تلك الأثناء، يامان يحب فتاة ثرية تُدعى ميرا، ويقع كلاهما في حب عميق، ويتحدان رغم الاختلافات الكبيرة في حياتهما.

مسلسل في الداخل

تدور قصة مسلسل "في الداخل" التركي حول الأخوين صرب (شاتاي أولسوي) وأوموت اللذين فرّقتهما المافيا في الصغر، حيث يكبر الأول ضابط شرطة سرياً في المافيا، وينتظر الثأر من زعيمها، بينما يكبر الثاني في كنف هذا الزعيم؛ ليصبح جاسوساً له داخل الشرطة؛ ليجد الأخوان نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض دون أن يعرفا حقيقة صلة الدم بينهما.

مسلسل المحافظ

هو مسلسل خيال علمي تركي يدور حول الشاب هاكان، وهو صاحب متجر في إسطنبول، يكتشف أنه ينتمي لعائلة سرية عريقة لها مهمة حماية المدينة من خطر "الخالدين" الذين يسعون لتدميرها. يتحتم على هاكان قبول إرثه كحامٍ ودوره كبطل لهذه المهمة؛ حيث ينطلق في رحلة لاكتشاف ماضيه ومواجهة قوى الشر الغامضة بمساعدة زينب وكمال، عضوي المنظمة السرية للمخلّصين.

أبرز الجوائز التي حصل عليها شاتاي أولسوي

حصل شاتاي أولسوي على العديد من الجوائز المرموقة؛ مثل جائزة أفضل موديل في تركيا عام 2010، جائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية لعدة سنوات، بالإضافة إلى جوائز GQ Turkey Men of the Year. كما حاز مؤخراً على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "حلم أشرف" في حفل توزيع جوائز في روسيا عام 2025.

