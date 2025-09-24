في اليوم الوطني السعودي الـ95 .. أجمل 5 أغاني وطنية لفنان العرب محمد عبده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:25 مساءً - مع كل يوم وطني، يعلو صوت فنان العرب محمد عبده ليصبح نشيد حبّ يتردد في كل بيت وشارع. أغانيه الوطنية لم تكن مجرد ألحان عابرة، بل أصبحت أيقونات تُشعل الحماس وتعيد إلى الأذهان قصص البطولة والوحدة التي قامت عليها المملكة.

في اليوم الوطني السعودي الـ95، نستعيد معاً أجمل ما غنّاه محمد عبده للوطن؛ أغانٍ شكّلت وجدان السعوديين ورسخت في ذاكرتهم الجماعية، بكلمات شعراء كبار وألحان خالدة.

فوق هام السحب

الكلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن

الألحان: محمد عبده

من أيقونات الأغاني الوطنية السعودية وأكثرها طلبًا في الاحتفالات والمهرجانات الرسمية. تجمع بين كلمات مؤثرة تعبّر عن الفخر والاعتزاز الوطني، ولحن خالد يلهب الحماس.

يحكي الأمير بدر بن عبد المحسن قصة قصيدته الشهيرة «فوق هام السحب»، وقد وردت روايته في كتاب «ذاكرة الموسيقى السعودية» الصادر عن هيئة الموسيقى السعودية بوصفه أول كتاب للتدوين الموسيقي في المملكة.

يقول الأمير إن القصيدة بقيت في الأدراج نحو ثلاث سنوات قبل أن ترى النور. فبعد أن كتبها أرسلها إلى الفنان محمد عبده ليضع لها لحنًا ويغنيها، لكن فنان العرب نسيها في مكتبه طوال تلك المدة. وجاءت الصدفة لتعيد إليها الحياة عندما كلّفه الملك الراحل فهد بن عبد العزيز – رحمه الله – بكتابة أعمال وطنية، مؤكّدًا عليه بقوله: «لازم تكتب أغاني وطنية». عندها كتب الأمير بدر في الليلة نفسها قصيدة «الله أحد»، التي سلّمها لمحمد عبده فبدأ مباشرة في تلحينها.

وحين طلب الأمير بدر من محمد عبده الاستعداد لأغانٍ وطنية أخرى، ذكّره الأخير بقصيدة «فوق هام السحب»، فاستُحضرت من جديد، ولُحّنت ثم طُرحت لتصبح لاحقًا إحدى أبرز الأغنيات الوطنية وأكثرها انتشارًا في المملكة.

ومع مرور الوقت، غدت الأغنية أيقونة وطنية يرددها السعوديون في مناسباتهم واحتفالاتهم. وقد أشار الفنان محمد عبده إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – طلب منه أن يؤدي «فوق هام السحب» في كل حفل أو مهرجان جماهيري نظرًا لمكانتها الخاصة عند الناس. كما يذكر الأمير بدر أنه في أمسية شعرية عام 2017 استعاد موقفًا حدث قبل نحو 27 عامًا، حين لم يلقِ القصيدة في إحدى أمسياته، فبادره الملك سلمان بالسؤال: «ليش ما قلت قصيدة فوق هام السحب؟». وعندما أجابه بأنه سبق أن ألقاها، ردّ الملك مؤكدًا: «كل أمسية لازم تقول فيها فوق هام السحب»، وأعادها أكثر من مرة تأكيدًا على أهميتها.

مطلع الأغنية:

فوق هام السحب وإن كنتي ثرى

فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى

أجل (نحن الحجاز ونحن نجد)

الكلمات: غازي القصيبي

الألحان: محمد عبده

أغنية تؤكد على الوحدة الوطنية بين مناطق المملكة، وتجسّد التضامن بين الماضي والحاضر وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.

كُتبت القصيدة عام 1990 إبّان أزمة الخليج، ردًّا على حملات دعائية مسيئة ومحاولات بثّ الفرقة بين أبناء المملكة.

يوضح محمد عبده أن القصيدة جاءت في وقت حساس مع تصاعد البروباغندا ضد السعودية في 1990، فكانت كلمات القصيبي رسالة تماسكٍ واعتداد وطني، ثم لُحّنت وغُنّيت لتصبح من أشهر الأناشيد الوطنية في الوجدان السعودي.



مطلع الأغنية:

أجل نحنُ الحجاز ونحن نجدُ

هنا مجدٌ لنا وهناك مجدُ

لا تسألوا عني (أنا السعودي)

الكلمات: الأمير محمد العبدالله الفيصل

الألحان: محمد عبده

أغنية تحتفي بالانتماء الوطني، وتعبير عن الفخر بأن يكون المرء سعودياً، مع التعريف بالقيم التي يحملها من تراث ودين ومحبة للوطن. تمثل هذه الكلمات رسالة أن الانتماء ليس مجرد كلمة بل حياةٌ ومعنى.



نصٌّ وطني مباشر يشيد بالهوية السعودية و«أرض الجزيرة» و«راية الإسلام» وبقيم الكرم والشهامة؛ الأسلوب الإنشادي الحماسي يتناسب مع حفلات ومناسبات وطنية.

مطلع الأغنية:

لا تسألوا عني.. أنا السعودي وكفى

أصل العرب مني.. وعني عرفتوا الوفا

حدثينا يا روابي نجد

الكلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن

الألحان: سراج عمر

أغنية تستحضر التاريخ والعزة والنشأة، وكأنها حوار مع روابي نجد لتجديد العهد لالوطن، وهي من الأغاني القريبة لقلوب السعوديين خاصة عند استذكار الملك المؤسس.

والأغنية نصٌّ وطني يُخاطب جغرافيا المملكة (نجد/السراة/الأحساء…) ليستعيد سيرة الملك المؤسّس عبدالعزيز (أبو تركي) وجهاد الآباء لتوحيد البلاد. وقد أكّد محمد عبده تلفزيونيًا أن هذه الأغنية «خُصِّصت للملك عبدالعزيز» بالذات.

يورد تقرير ثقافي موثوق أن القصيدة كُتبت في الثمانينيات متزامنةً مع «فوق هام السحب»، وأن لحنها من سراج عمر، وغنّاها محمد عبده، ثم صدرت ضمن أول ألبوم وطني سعودي عام 1995 مع أربع أغانٍ وطنية أخرى.

ويقول مطلعها:

حدثينا .. حدثينا يا روابي نجد .. يا جبالها السراة .. يا ينابيع الحسا جددي فينا الحياة .. حدثينا عن أبو تركي العظيم .. حدثينا عن أبونا الفارس الشهم الكريم .. حدثينا عن جهاد جدودنا .. اللي خلوا حدودنا من بحرها لبحر .. ديرتي كل فخر

سور البلد عالي

الكلمات: ناصر بن جريّد

الألحان: محمد شفيق

رمز للوطن القوي الذي لا تهزه الصعاب، “السور” هنا مجاز يعكس قوة الوطن والقدرة للدفاع عن صموده و استمراريته. كلمات تعكس التحدي والاعتزاز بأن الوطن صامد لا يهمه التهديد.



انبثقت «سور البلد عالي» من مزاجٍ وطنيٍّ راسخ في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، حين ازدهرت الأناشيد والأغنيات التي تُعلي راية التوحيد وتؤكّد صلابة الدولة. صاغ الشاعر ناصر بن جريد النص بلغة وطنية مباشرة وإيقاعٍ حماسيّ («سور البلد عالي… عز الوطن غالي…»). سلّم النص إلى الملحن محمد شفيق، الذي يعتبر من أهم رموز الأغنية السعودية ويحمل سجله الفني ألحان العديد من الأعمال الغنائية الشهيرة منها أوبريت «مولد أمة» و«هلا بالطيب الغالي» و«الله الله يا منتخبنا»



الملحن محمد شفيق نسج من كلمات نص «سور البلد عالي» لحنًا وطنيًا جمع الهتاف الجماعي بالعبارة الجهورية المناسبة للمسارح والاحتفالات، ثم حمله صوت محمد عبده إلى الجمهور، ليصير من القطع الوطنية المتداولة في المناسبات؛ وغالبًا ما تُذكر الأغنية ضمن باقة وطنيات عبده/شفيق في تلك الحقبة.



مطلع الأغنية:

سور البلد عالي ما همه التهديد

عز الوطن غالي يا راية التوحيد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».