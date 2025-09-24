أصالة عن المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي: فرصة لرد الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:25 مساءً - تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفلٍ غنائيٍ كبير، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة شقراء بالمملكة العربية السعودية، على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي، وذلك في ضوء الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، حيث تشدو بباقة من أبرز أغانيها الشهيرة، علاوة على بعض أغاني ألبومها الأخير "ضريبة البعد" الذي طرحته يوليو الماضي، وذلك بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيضي.

أصالة: برنامج غنائي خاص في حفلي بالسعودية

أعربت أصالة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، قائلة: "الاحتفال بالأعياد الوطنية السعودية، بمثابة فرصة لرد الجميل"، مؤكدة أنّ لديها برنامج غنائي ستشدو به أمام الجمهور، مساء اليوم الأربعاء، يختصر حجم التأثير السعودي على مسيرتها الفنية.

أصالة: كل سنة والسعودية في مجد متصاعد

وقالت أصالة، في مقطع فيديو فور وصولها إلى السعودية، نُشر عبر الحساب الرسمي لشركة "روتانا" المُنظمة للحفل: "أحب في هذه المناسبة أبارك لوطني الحبيب، ووطني الأم، لأنه دايمًا أنا باسمي السعودية أمي، وهي أمي اللي أنا حلمت فيها.. الحنونة الطيبة الراعية الضامنة.. كل سنة والمجد والنجاح متصاعد دائمًا".

هوية وشعار اليوم الوطني السعودي 2025

يأتي شعار اليوم الوطني السعودي 95 لعام 2025 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، ويعكس هذا الشعار عمق الشخصية السعودية الأصيلة التي تتسم بصفات نبيلة مثل الكرم، النخوة، الطموح، الجود، والأصالة. وتحمل الهوية الجديدة للشعار رؤية المملكة العربية السعودية في بناء مستقبل طموح ينطلق من جذور حضارية وثقافية راسخة، تمثل دعوة للتأمل في القيم التي شكلت ماضي وحاضر الوطن، والتي ستظل حجر الأساس لمستقبله.

ويُعبر الشعار عن فخر السعوديين بعزهم المتأصل، فهو ليس مكتسبًا، بل مغروس في الشخصية الوطنية منذ عقود، كما أن اليوم الوطني يُعبر عن توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وانطلاق مرحلة جديدة من بناء الدولة السعودية الحديثة.

نشاط فني لأصالة في صيف 2025

ويأتي هذا الحفل، ضمن الجولة التي قامت بها أصالة، على مدار صيف 2025، حيث أحيت أكثر من حفل غنائي ضخم طوال الأسابيع الماضية، منها حفل في بيروت والذي أعادها إلى لبنان بعد غياب دام 27 عامًا، وكذلك مهرجان العلمين، ومهرجان جرش للثقافة والفنون.

وتواكب حفلات أصالة الغنائية المتتالية، النجاحات التي يحققها ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح مؤخراً عبْر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدّرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها. وهي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

