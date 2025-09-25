هل يخطط الأمير هاري لالتحاق ابنه الأمير آرتشي بمدرسة في بريطانيا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من التكهنات بشأن المستقبل التعليمي للأمير آرتشي، الابن الأكبر للأمير هاري وميغان ماركل، كما انتشرت شائعات بأن دوق ودوق ساسكس يُخططان لالتحاقه بالمدرسة الداخلية "إيتون" ببريطانيا التي سيلتحق بها الأمير جورج، ابن الأمير ويليام، والتي قد التحق بها من قبل الأمير ويليام أيضًا.

هل يلتحق الأمير آرتشي بمدرسة "إيتون"؟

أكد مصدر مقرب من الأمير هاري، وميغان ماركل لمجلة PEOPLE، أن كل هذه التكهنات ما هي إلا محض شائعات مضللة، وقال: "أستطيع أن أؤكد أن الدوق لم يسجل اسم ابنه آرتشي في إيتون، وليس لديه أي خطط لإرساله إلى هناك".

وجاء هذا النفي عقب تقرير نشره موقع Daily Beast زعم أن هاري سجّل آرتشي في المدرسة، إضافة إلى تقرير آخر في Daily Mail أشار إلى مناقشات بين هاري وأصدقائه حول إمكانية تعليم أبنائه في بريطانيا، وخطته في التقرب مرة أخرى من العائلة المالكة البريطانية.

وما أثار هذه الشائعات هو تقدير الأمير هاري للتعليم البريطاني، وفي حوار سابق له بحفل توزيع جوائز WellChild أشاد بالتعليم في بريطانيا وباهتمام المملكة في تنشئة الأطفال.

ويُذكر أن الأمير هاري منذ تخليه وزوجته عن الواجبات الملكية عام 2020، يربي الثنائي طفليهما، آرتشي، 6 سنوات، والأميرة ليليبت 4 سنوات، في كاليفورنيا.



تكهنات بالتحاق الأمير جورج بمدرسة "إيتون"

أكد المصدر لصحيفة "Mail on Sunday" منذ فترة؛ أنه بعد استكشاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون مجموعة متنوعة من الخيارات التعليمية لابنهما الأكبر جورج، الذي سيبلغ 12 عامًا في 22 يوليو، وجدوا أن "كل الطرق تؤدي إلى مدرسة إيتون الدداخلية".ورغم أنه لم يتم الإعلان بشكل نهائي هذا الخبر حتى الآن، لكن يُرجَّح أن القرار قد اتُّخِذ بالفعل، وذلك لأن الأمير جورج شوهد وهو يزور مع والديه عام 2023 مدرسة "إيتون" مما أثار المزيد من التكهنات.ويذكر أن طلاب "إيتون" تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، ويجب عليهم التسجيل قبل 30 يونيو من العام الدراسي الذي يبلغ فيه الطالب العاشرة من عمره.ويدرس الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس حاليًا في مدرسة "لامبروك" معًا. وإذا صحّت تكهنات مدرسة إيتون، فقد يلتحق لويس أيضًا بها مثل. ومن المتوقع أيضًا أن تتبع الأميرة شارلوت المسار التعليمي للأميرة كيت في مدرسة مارلبورو المشتركة في غضون بضع سنوات.