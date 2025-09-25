بالصور- جيمري بايسال تتعرّض لإصابة خلال تصوير “ورود وذنوب”… اقرأ التفاصيل

أثناء تصوير أحد المشاهد الدّرامية من مسلسلها الجديد “ورود وذنوب”، تعرّضت الممثّلة التّركيّة جيمري بايسال لسقوط قويّ أثار قلق فريق العمل والجمهور. الممثّلة الشّابّة سارعت إلى طمأنة متابعيها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ نشرت صورة لساقها بضمادة بيضاء وعلّقت: “سقطت فعلًا أثناء المشهد يا أصدقاء، شكرًا لكم على محبّتكم.”

الحادثة تزامنت مع تصاعد الحماسة الجماهيريّة للعمل المنتظر، إذ كانت قناة Kanal D قد كشفت عن الصّور الأولى من جلسة تصوير الملصق الرّسميّ للمسلسل الّتي جمعت بايسال بالنّجم مراد يلدريم في إطلالة لافتة تصدّرت حديث مواقع التّواصل. ظهر الثّنائيّ بكيمياء مميّزة تعكس أجواء رومنسيّة ودراميّة واعدة، وهو ما زاد من فضول الجمهور لمتابعة أوّل تعاون لهما كعاشقَين على الشّاشة، بعدما اجتمعا سابقًا في مسلسل “رامو” عام ٢٠٢٠ بشخصيّة الأخ والأخت.

العمل من إنتاج شركة NGM الشّهيرة بأعمال ناجحة مثل إخوتي وحكاية ليلى، ومن كتابة يلدا إير أوغلو صاحبة بصمة في أعمال بارزة مثل الأزهار الحزينة والعشق المبكي. أما الإخراج فيحمله الثّنائي إيمره كاباك أوشاك وإيدا تيكسوز اللذان وقّعا سابقًا أعمالًا مميّزة مثل ابنة السّفير وثلاث أخوات.

في “ورود وذنوب”، يمثّل مراد يلدريم شخصيّة “سرحات”، بينما تلعب جيمري بايسال دور البطولة النّسائيّة، لتبدأ قصّة جديدة تجمع بينهما وسط أحداث مشوّقة.

ويُعدّ هذا التّعاون عودة خاصّة لمراد إلى شاشة Kanal D بعد غياب دام ستّة عشر عامًا منذ مسلسل “عاصي” (٢٠٠٧-٢٠٠٩) ومع الإصابات الطّفيفة الّتي لا تعيق التّصوير والأصداء الكبيرة الّتي حقّقها الإعلان البصريّ الأوّل، يبدو أن “ورود وذنوب” مرشّح ليكون واحدًا من أبرز مشاريع الدّراما التّركيّة هذا العام، مع ترقّب عرضه المقرّر يوم الثلاثاء الثّلاثين من سبتمبر.