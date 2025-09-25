صورة غادة عادل مع شابّ تُحدث بلبلة… والصّدمة بعد الكشف عن هويّته

قبل ساعات من تكريم الممثّلة المصريّة غادة عادل في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشّباب بدورته الثّالثة، خطف نجلها عبدالله من زوجها السّابق المخرج مجدي الهواري الأضواء بظهوره الجذّاب إلى جانب والدته في مدينة الغردقة.

وسرعان ما انتشرت صورة غادة مع ابنها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ تناقلها بعضهم ظنًا منه أنّ الشّاب هو حبيبها أو أنّها تعيش علاقة عاطفيّة مع شخص أصغر منها سنًّا، الأمر الّذي أدّى إلى موجة من الانتقادات والسّخرية قبل أن يتبيّن لاحقًا أنّه في الحقيقة ابنها.

هذه الحادثة تعيد من جديد أهميّة تسليط الضّوء على مدى سرعة انتشار الأخبار والصّور المغلوطة على المنصّات الاجتماعيّة، وكيف يمكن أن يتِمّ تداولها بلا تحقّق أو رجوع إلى مصدرها الأصليّ، هذا ما يخلق بلبلة كبيرة ويشوّه الحقائق ويؤدّي إلى انتقادات حادّة وجارحة للفنّانين وغيرهم، تكون غالبًا في غير موقعها الصّحيح.

نذكر أنّ غادة عادل، أطلّت في شهر رمضان الفائت في دور الشّيطانة في مسلسل “المدّاح” بجزئه الخامس من إنتاج شركة الصّبّاح.