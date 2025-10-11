جيجي حديد تتذكّر باكيةً ما تعرّضت له حينما بدأت بمجال عروض الأزياء

جيجي حديد تتذكّر مُشاركتها الأولى بعرض أزياء

جيجي حديد تؤكّد أنها سعيدة بنفسها

Gigi Hadid Tears Up as She Reflects on Scrutiny after First Victoria's Secret Fashion Show: 'The World Was So Hard on Her' https://t.co/Za5j924HUz — People (@people) October 10, 2025

جيجي حديد تحتفل بيوم ميلاد ابنتها بطريقة خاصة

جيجي حديد تحتفل بيوم ميلاد إبنتها - الصورة من حسابها الخاص على 'إنستغرام'

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - أعلنت بالأمس، إحدى العلامات التِجارية، أن عارضة الأزياء الشهيرةوالبالغة من العمر 30 عاماً، عن عودتها إلى عرض الأزياء الشهير المُقرر إقامته هذا العام، وذلك من خلال مقطع فيديو على "إنستغرام".وخلال مقطع الفيديو، تذكّرت عارضة الأزياء جيجي حديد ظهورها الأول خلال أحد عروض الأزياء عام 2015، وقالت إنها قبل المُشاركة في هذا العرض، كانت قد أجرت العديد من التجارِب أكثر من مرة، وحينما تم اختيارها للمشاركة، كان شعورها كبيراً جداً.وخلال حديثها، تأثّرت بشدة وامتلأت عيناها بالدموع وهي تقول، إنها سعيدة جداً من أجل نفسها، وكانت تتمنى ذلك بشدة، أن تُشارك بعروض الأزياء. وأضافت، أنها حينما تتذكّر صور ذلك الوقت، تجد أن العالم كان قاسياً عليها، وليست هي فقط، ولكن كل الفتيات أيضاً.يُمكنكِ قراءة: جيجي حديد تصف شكل علاقتها بالنجم برادلي كوبرواستكملت حديثها، بأنها حينما تنظر إلى الصور، تقول إنها كانت في غاية السوء، وكان وقتاً رائعاً، وأنها تستحق أن تُشارك، ودوماً ما تعود بذكرياتها لتلك الفترة.— People (@people)وأكّدت أيضاً، أنها سعيدةٌ بنفسها خلال تلك الفترة، وبمُشاركتها في عرض أزياء جديد، وبأنها مازال بداخلها نفس حماس البدايات، وتشعر بمسؤولية لتبذل قصارى جهدها من أجل الفريق الضخم الذي يقف وراء هذا العرض، كما وصفت نفسها خلال بداياتها قائلة، إنها سعيدة بتلك الفتاة المُراهقة.وعلى جانب آخر، في سبتمبر الماضي خطفت جيجي حديد الأنظار من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام"، حينما شاركت عدداً من الصور لابنتها خاي؛ احتفالاً بيوم ميلادها.ومن خلال خاصية "ستوري" عبْر حسابها على إنستغرام، نشرت جيجي حديد عدداً من الصور التي ظهرت فيها ابنتها "خاي" بإطلالة مُميزة، جمعت بين البراءة والأناقة، فيما ظهرت والدتها وهي تجلس بجانبها وعلى وجهها ابتسامة. وعلّقت على الصورة: "فتاتي اليوم تبلغ الخامسة من العمر". كما كتبت رسالة جاء فيها: "يوم ميلاد سعيد لأعظم حب وأجمل هدية في حياتي". وفي إحدى الصور ظهرت جيجي حديد وهي تحمل طفلتها بحنان، وبالطبع حافظت خلال الصور على إخفاء وجه وملامح ابنتها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».