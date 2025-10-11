بعد سنوات على رحيله.. فردوس عبدالحميد تكشف سر عدم تعاملها مع يوسف شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - حلّت الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد ضيفة الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة "صدى البلد". وخلال الحلقة تحدّثت عن الكثير من أمورها الفنية والعائلية، وكان أبرزها كشفها عن السبب وراء عدم التعاون مع المخرج الكبير يوسف شاهين خلال تاريخهما الفني.

لماذا لم تعمل فردوس عبد الحميد مع يوسف شاهين؟

حيث أوضحت الفنانة فردوس عبدالحميد أن السبب وراء عدم تعاوُنها مع المخرج الكبير يوسف شاهين خلال مسيرتهما الفنية، هو عدم وجود دَور مناسب؛ مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى العمل معه؛ حيث قالت: "كنت هبقى معاه في فيلم (إسكندرية ليه)، وأنا طبعاً كان نفسي جداً أشتغل مع يوسف شاهين، وأيّ ممثل يحب جداً أن يشتغل معه".

وأكملت فردوس عبد الحميد: "وعندما أرسل لي سعدتُ جداً، وطلبت منه النص. فردّ عليّ قائلاً، نَص إيه؟ وطلب مني القراءة أمامه، وأنا لم أكن معتادة على ذلك؛ فجلستُ أقرأ النص، ولم يكن الدَور مناسباً لي تماماً؛ فرفضت".

وعند سؤالها، إذا ما كانت ندمت على هذا القرار؟ ردت الفنانة فردوس عبد الحميد قائلة: "لم أندم على هذا القرار؛ لأنني لم أجد نفسي في الدَور، ولم أرَ أني أستطيع تقديم دَور من خلال هذا العمل؛ فلم يكن هناك دَور مهم أستطيع من خلاله إضافة شيء لتاريخي، أعتقد أن الأدوار النسائية داخل هذا العمل لم تكن كبيرة".



اطلعي على مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بمئوية يوسف شاهين

تكريم فردوس عبد الحميد بـ مهرجان الإسكندرية السينمائي

في سياق آخر، كُرّمت الفنانة فردوس عبد الحميد ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي أُقيمت في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا التكريم كنوعٍ من التقدير لمسيرتها الفنية الثريّة والمتميزة، التي امتدت لعقود من الإبداع والعطاء في المسرح والسينما والتليفزيون، كواحدة من أهم روّاد الفن المصري والعربي.

مشوار فردوس عبد الحميد

بدأت فردوس عبد الحميد مسيرتها الفنية بعد حصولها على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وانطلقت من خشبة المسرح القومي في عدد من المسرحيات، ثم قدّمها المخرج كمال الشيخ لشاشة السينما لأول مرة من خلال فيلم "على مَن نطلق الرصاص" في منتصف السبعينيات.

مسيرتها الفنية بعد حصولها على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وانطلقت من خشبة المسرح القومي في عدد من المسرحيات، ثم قدّمها المخرج كمال الشيخ لشاشة السينما لأول مرة من خلال فيلم "على مَن نطلق الرصاص" في منتصف السبعينيات. انطلقت فردوس عبد الحميد وقدّمت العديد من الأعمال المميزة في الدراما، وحققت شهرة كبيرة، لعل أبرزها: ميزو، صيام صيام، أبنائي الأعزاء شكراً، أنا وأنت وبابا في المشمش، عصفور الجنة، ليالي الحلمية، وغيرها.

وقدّمت العديد من الأعمال المميزة في الدراما، وحققت شهرة كبيرة، لعل أبرزها: ميزو، صيام صيام، أبنائي الأعزاء شكراً، أنا وأنت وبابا في المشمش، عصفور الجنة، ليالي الحلمية، وغيرها. أما في السينما؛ فقدّمت أعمالاً بارزة، منها: "الطوق والأسورة"، "الحريف"، "في مهب الريح"، "طالع النخل"، "ناصر 56"، وغيرها من الأعمال المميزة في تاريخ السينما المصرية.

يُشار إلى أن فردوس عبد الحميد حصلت خلال مشوارها على العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها: قلادة العنقاء الذهبية الدولية ضمن مهرجان العنقاء الدولي، وتكريم جوائز الأفضل عربياً للدراما، بالإضافة إلى تكريم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.



قد يعجبكِ يوسف شاهين: حدوتة مصرية لا تنتهي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».