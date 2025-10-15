بريتني سبيرز تواجه أقسى ادّعاء لتصرف غامض متعلق بابنيها.. وهكذا ردّت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - فجَّر كيفن فيدرلاين -زوج بريتني سبيرز السابق- تصريحات جديدة تتعلق بابنيهما وصحتها العقلية، في مذكراته الجديدة القادمة "كنت تعتقد أنك تعرف" You Thought You Knew، التي سيتم إطلاقها يوم 21 أكتوبر، والتي اقتبستها صحيفة Newyork Times.

كيفن فيدرلاين عن بريتني سبيرز: تراقب الأبناء وبيدها سكين

https://www.instagram.com/p/DPzKdygjmKu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPzKdygjmKu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPzKdygjmKu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يروي كيفين فيدرلاين، البالغ من العمر 47 عاماً، في مذكراته أن بريتني سبيرز كانت تراقب ابنيهما، شون بريستون، وجايدن جيمس، أثناء نومهما وبيدها سكين، وقال إن ما قامت به حدث أكثر من مرة، مؤكداً أن شون وجايدن كانا يستيقظان أحياناً في الليل ليجداها تقف صامتة عند مدخل الغرفة، تراقبهما أثناء نومهما. وبعدها يسألانها: "هل أنتِ مستيقظة؟" ويلاحظان أن بيدها سكيناً، ثم تستدير وترحل من دون أي تفسير!

وفي المذكرات أيضاً، أعرب فيدرلاين عن قلقه إزاء حالة سبيرز الحالية، وكتب أنه يعتقد أنها "تتجه نحو وضع لا رجعة فيه"، حيث كتب: "أصبح من المستحيل التظاهر بأن كل شيء على ما يرام. من موقعي، يبدو أن الوقت يمر، ونحن نقترب من اللحظة الأخيرة. سيحدث أمر سيئ إذا لم تتغير الأمور، وأكبر مخاوفي هو أن يُترك أبناؤنا ليتحملوا المسؤولية".

كيفين فيدرلاين يعلق على قضية الوصاية لبريتني سبيرز

ظلت حياة بريتني سبيرز تحت وصاية والدها لمدة 13 عاماً، وظلت تحارب -ليس وحدها وجمهورها أيضاً- للتخلص من هذه الوصاية التي كانت تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياتها، حتى نالتها أخيراً وتحررت من قيودها عام 2021. ولكن يزعم فيدرلاين أن حركة "حرروا بريتني"، التي قام بها جمهورها لتحريرها من وصاية والدها، لم تكن مفيدة لها، بل كانت أكثر ضرراً مما يعتقده المعجبون، وأنهم بحاجة إلى تركيز جهودهم على إنقاذها.

للمزيد من الأخبار: المحكمة تنصف بريتني سبيرز وتحررها بعد 13 عاماً

وفيما يبدو أن تصريحات فيدرلاين هذه تتماشى مع ما يراه جمهور سبيرز، الذين أعربوا عن قلقهم في الأشهر الأخيرة، وسط سلسلة من مقاطع الفيديو المُشوّشة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها بشكلٍ غير لائق وخادش للحياء.

يمكنكِ التعرف إلى: بريتني سبيرز في يوم ميلادها.. حقائق مدهشة ومثيرة عن نجمة البوب

كيف ردت بريتني سبيرز على تصريحات كيفين فيدرلاين؟

https://www.instagram.com/p/DPzVrbwlTfP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPzVrbwlTfP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPzVrbwlTfP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رداً على تصريحات فيدرلاين، خاصةً تلك التي تتعلق بابنيهما، تحدث ممثل عن بريتني سبيرز، في بيان نُشر حصرياً لمجلة People، جاء به: "مع انتشار خبر كتاب كيفن، يتربح هو وآخرون منه مجدداً، وللأسف يأتي هذا بعد انتهاء نفقة أطفاله. كل ما يهمها هو طفلاها، شون بريستون وجايدن جيمس، ورفاهيتهما خلال هذه الإثارة. وقد فصّلت رحلتها في مذكراتها المرأة في داخلي"، حيث كتبت سبيرز في كتابها أن فيدرلاين سلب منها كل شيء خلال معركة الحضانة، قائلة: "لقد سلب مني كل شيء. ولم تحتضني عائلتي".

إليكِ هذا الخبر: والد بريتني سبيرز يخرج عن صمته في قضية الوصاية

زواج بريتني سبيرز من كيفين فيدرلاين وعلاقتها بابنيهما

تزوج كيفين فيدرلاين وبريتني سبيرز، البالغة من العمر 43 عاماً، عام 2004، ورُزقا بابنيهما شون بريستون، البالغ من العمر 20 عاماً، وجايدن جيمس، البالغ من العمر 19 عاماً، قبل إتمام إجراءات طلاقهما عام 2007.

خاضا معركة حضانة فوضوية على ابنيهما، لذلك لم تكن علاقتها معهما مستقرة، بل كان يسودها التوتر على مر السنين. وفي كتابه الجديد، كتب فيدرلاين أن شون وجايدن لجآ إليه ذات مرة بادعاءات مقلقة تتعلق بوالدتهما، ولم يرغبا في قضاء الوقت في منزلها عندما كانا مراهقيْن.

في عام 2022، تحدث جايدن لصحيفة Daily Mail عن علاقته بوالدته، قائلاً إنه "يعتقد بنسبة 100% أنه يمكن إصلاحها. وقال آنذاك: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد. أريد فقط أن تتحسن حالتها النفسية. عندما تتحسن، أرغب بشدة في رؤيتها مرة أخرى".

وفي يونيو من عام 2023، نشرت سبيرز صورةً تجمعها بجايدن على إنستغرام، وصرحت لمجلة People بأن الأمومة وتكوين أسرة كانا بمثابة "حلم تحقق". ولكن بسبب هذه الصورة زادت الأمور تعقيداً، حيث طلب شقيق جايدن من والدته عدم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فعلت، لذا لم تسر الأمور على ما يرام.

قد ترغبين في معرفة: هؤلاء هم الدائرة المقربة لبريتني سبيرز بعد خيبات أمل متكررة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».