محمّد رمضان يفتتح حفلات الموسم الـثلاثين في القرية العالميّة بدبي

يحيي الفنّان المصريّ محمّد رمضان حفلًا فنّيًّا في القرية العالميّة بدبي يوم السّبت الخامس والعشرين من أكتوبر عند السّاعة التّاسعة مساءً على المسرح الرّئيسيّ.

بهذه المناسبة، نشرت الصّفحة الرّسميّة للقرية العالميّة البوستر الرّسميّ للحفل وعلّقت:” الأسطورة في القرية العالميّة.. إستعدّوا لانطلاقة رائعة لحفلات القرية العالميّة في الموسم الـثّلاثين مع النّجم محمّد رمضان على المسرح الرّئيسيّ يوم السبت في الخامس والعشرين من أكتوبر السّاعة التّاسعة مساءً”.

على صعيد آخر، احتفل محمّد رمضان، بانتهاء تصوير فيلمه الجديد “أسد” الّذي تشاركه في بطولته الممثّلة اللبنانيّة رزان جمال.

فيلم “أسد” تحت إشراف المخرج محمّد دياب وهو يُعدّ من الأعمال الضّخمة إنتاجًا خاصّة أنّه يعود بنا إلى فترة ١٨٠٠ وما بعدها وهي مرحلة تاريخيّة لها تفاصيلها الخاصّة من ملابس وديكورات وإكسسوارات الّتي نسعى لتمثيلها سينمائيًّا بطريقة دقيقة وصحيحة.

وقد اختار المخرج نحو خمسة عشر موقعًا لتصوير العمل بين القاهرة وضواحيها وعدد من المحافظات.

يضمّ الفيلم عددًا كبيرًا من مشاهد الحركة المصمّمة، بالتّعاون مع فريق محترف بقيادة مصمّم المعارك العالميّ Kaloyan Vodenicharov الّذي تولّى تدريب الممثّلين على أداء هذه المشاهد.

العمل يجمع في بطولته نحو سبعين ممثّلًا وضيوف شرف من مصر وفلسطين ولبنان والسّودان، بالإضافة إلى أكثر من خمسين ممثّلًا مشاركًا في الأحداث، بعضهم يؤدّي مشهدًا واحدًا فقط ضمن الحبكة الأساسيّة.