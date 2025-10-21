“هيئة الترفيه” و”Make-A-Wish KSA”  تحققان أمنيات عدد من الأطفال المنوّمين في مدينة الملك فهد الطبية

في مبادرة إنسانية جمعت بين الأمل والفرح، نظّمت مؤسسة Make-A-Wish KSA بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه (GEA) فعالية خاصة تهدف إلى تحقيق أمنيات من الأطفال المنومين في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث جرى تحقيق أمنيات تسعة أطفال بعد لقاء كل واحد منهم بشكل فردي للتعرف على أكثر ما يمكن أن يترك أثرًا إيجابيًا في حياتهم ويساعدهم على مواجهة المرض وتقبل العلاج بروح متفائلة.

وخلال الفعالية، حضر عدد من موظفي الهيئة والذين بادروا في تحقيق بعض أمنيات الأطفال، إضافة إلى Make-A-Wish KSA، والتي تنوّعت بين أجهزة تقنية وألعاب إلكترونية، شملت “لابتوب”، وهاتف محمول، وثلاثة أجهزة آيباد، وثلاثة أجهزة بلايستيشن، وجهاز كمبيوتر، ما أدخل السعادة إلى قلوبهم وأسرهم في لحظة مؤثرة عكست قيمة الأمل والتكاتف الإنساني.

من جانبه، تقدّم رئيس مؤسسة Make-A-Wish KSA الأستاذ مكارم صبحي بترجي بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للترفيه على دعمها الدائم وتعاونها المثمر، مشيدًا بالدور الكبير الذي تؤديه الهيئة في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية إلى جانب مشاريعها الترفيهية الكبرى، بما يعزز من روح العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وتسعى مؤسسة Make-A-Wish KSA من خلال أنشطتها وبرامجها إلى خلق حركة مجتمعية بين الشباب والأطفال تقوم على حب إسعاد الغير، وإلهام المجتمع بالمشاركة في صناعة الفرح ونشر الأمل بين المرضى الصغار الذين يواجهون تحديات صحية كبيرة.