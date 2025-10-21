“المدينة البعيدة” يحصد جائزة الموسم ويكتسح بالأرقام في نجاحٍ غير مسبوق

أحرز مسلسل “المدينة البعيدة” التّركي جائزة أفضل مسلسل هذا الموسم خلال حفل جوائز جامعة حاجي تيبيه، وذلك بعد النّجاح الكبير الّذي حقّقه مع عرض أولى حلقات الموسم الثّاني، أذ تجاوزت حلقة الأمس نسبة مشاهدة وصلت الى ١٦.٣١ نقطة. فيما حققت الحلقة في الاعادة (ملخص) رقمًا قياسيًا وصل الى ١٠.١٢ نقطة.

المسلسل المقتبس من قصّة مسلسل “الهيبة” مع بعض التّعديلات الّتي جعلت الأحداث تتناسب مع الجمهور التّركيّ، فقد أكّد المنتج اللبنانيّ صادق الصّباح أنّ مسلسل “الهيبة” سيُقدّم للجمهور المغربي على غرار الجمهور التّركيّ.

كما شهد الحفل تكريم عدد من نجوم الدّراما التّركية:

إيلهان شين حصل على جائزة أفضل ممثّل لهذا العام عن دوره في مسلسل “الخليفة”.

جونجا ڤوسلاتيري حصلت على جائزة أفضل ممثّلة لهذا العام.

أنيس كوتشاك وهيلين كانديمير توّجا بجوائز أفضل ممثّل وممثّلة صاعدين على التّوالي.

الطفلة ميليسا دورو أونال حصلت على جائزة أفضل ممثّلة طفلة عن دورها في مسلسل “ليلى”.

الثّنائي أتاكان أوزكايا وديلين دوجير نال جائزة أفضل ثنائيّ في الموسم.

يعكس هذا الحفل تقدير الوسط الفنّيّ التّركيّ للمواهب الجديدة والقديمة على حدّ سواء، ويؤكّد استمرار الدّراما التّركيّة في فرض حضورها على المستوى الإقليميّ والدّوليّ.