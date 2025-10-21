بعد تأجيل عرض مسلسل "بنات البومب".. تعرفوا إلى موعد عرضه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - أعلنت الفنانة هيلدا ياسين عن الموعد الجديد لعرض مسلسل "بنات البومب" بعد تأجيل عرضه بالموعد السابق الذي حُدد له؛ حيث كان من المقرر عرضه في 15 أكتوبر 2025، أما الموعد الجديد فسيكون بـ 22 أكتوبر 2025.

وشاركت هيلدا ياسين متابعيها صورة لها جمعتها مع كل من الفنانة مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، شروق سالم، وعلقت وكتبت: "بنات البومب بكرا الوعد وحصرياً على stc tv".

مسلسل "بنات البومب"

آخر أعمال الفنانة هيلدا ياسين

و"" مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سمير عارف، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله الوليدي ومريم عبدالرحمن، ومن بطولة كل من الفنانة هيلدا ياسين، مريم عبدالرحمن، روان الخالد، نجود أحمد، العنود عبدالحكيم، جبران الجبران، عجيبة الدوسري، عبد الرحمن الرقراق، والعمل من خلال البرومو الذي نشر يتناول مواقف يومية من حياة الفتيات لكن بطابع كوميدي اجتماعي خفيف، ويسلط الضوء على حياة الفتيات وما يتعرضن له سواء بمنازلهن او أعمالهن أو بالمدرسة، وظهر خلال البرومو مشاركة الفنان فيصل العيسى ومحمد الحربي.وكانت الفنانة هيلدا ياسين نشطة فنياً؛ حيث قدمت بالموسم الرمضاني مسلسل "أفكار أمي" مع الفنانة حياة الفهد، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوِقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة: الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي: بالإضافة إلى آخرين.

مسلسل "شباب البومب" بموسمه الـ13 حيث يعود "عامر" الذي يجسد شخصيته الفنان فيصل العيسى؛ ليشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون لإنجاز أهداف عديدة، وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم، والعمل من بطولة: فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبد العزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبد الرحمن، علي المدفع، وعدد كبير من الفنانين.

وكذلك مسلسل "يوميات رجل عانس" الذي تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ ما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة والمجتمع التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.

كما شاركت بمسرحيات العيد؛ حيث قدمت مسرحية "الشنطة" مع الفنان ناصر القصبي، وتدور أحداث المسرحية حول الدكتور "وليد" وهو طبيب تجميل ناجح ومهم، عندما يعود من إحدى رحلاته يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعد تبدل حقيبته بأخرى غامضة! وهنا تنقلب حياته رأساً على عقب حيث يواجه مفاجآت غير سارة تهدد سمعته، وتضعه أمام اختبارات صعبة مع عائلته، وتتوالى الأحداث إلى أن يخرج الطبيب من هذه الدوامة ويعرف لمن هي الحقيبة. وهي من ﺇﺧﺮاﺝ طارق الإبياري، ومن بطولة: الفنان ناصر القصبي، حبيب الحبيب، هيلدا ياسين، نوف العبدالله، عجيبة الدوسري، عبد المجيد الرهيدي، وأبرار فيصل.

أعمال قادمة للفنانة هيلدا ياسين

سيُعرض خلال الفترة القادمة للفنانة هيلدا ياسين مسلسل "حالات نادرة" وهو مكون من 10 حلقات لكل حلقة ضيف شرف وقصته مع الدكتور النفسي، وهو مقتبس من سلسلة تحمل الاسم نفسه للروائي عبد الوهاب الرفاعي، وهو من بطولة نخبة من النجوم من أبرزهم: الفنان فهد البتيري، هيلدا ياسين، مروة محمد، بدر محسن، مريم عبد الرحمن، ريم صفية، جود السفياني، ومريم الغامدي.

