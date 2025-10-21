الإعلان عن تكريم عبد الرب إدريس ونبيل شعيل بموسم الرياض بنسخته السادسة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" عبر حسابه على منصة x تكريم الفنان والملحن الدكتور عبد الرب إدريس وكذلك الفنان الكويتي نبيل شعيل خلال موسم الرياض بنسخته السادسة.
وشارك صورة للفنان عبد الرب إدريس وغرد وكتب: "في موسم الرياض هذه السنة إن شاء الله ليلة تكريمية للأستاذ الكبير الدكتور عبد الرب إدريس بمشاركة نخبة من النجوم ".
كما نشر فيديو للفنان عبد الرب إدريس وهو يعزف على العود ويغني أغنية "ابعتذر"، من كلمات الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وألحان عبد الرب إدريس وغناء فنان العرب محمد عبده والتي تقول كلماتها: — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
"ابعتذر عن كل شي
إلا الهوى ما للهوى عندي عذر
ابعتذر عن كل شي
إلا الجراح ما للجراح إلا الصبر
إن ضايقك اني على بابك أمر
في ليلة ألم واني على دربك مشيت عمري وأنا
قلبي القدم
ابعتذر ابعتذر كلي ندم
ابعتذر عن كل شي إلا الهوى
ما للهوى عندي عذر
اتصدقي ما اخترت أنا أحبك
ما احد يحب اللي يبي
يا حبي المر العذب
سكنتي جروحي غصب
ليت الهوى وانتي كذب
كان اعتذر لك عن هواي
ما أقول أنا كوني معاي
والله عليم يا أحلى العيون
إن الفراق جزا الفراق
ابوعدك كان الطريق بيبعدك
بامشي الطريق
وكان الجحود بيسعدك
مالي رفيق
أبجمع أوراق السنين وأودعك
كان الفراق اللي تبين الله معك".
كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ من خلال تغريدة على منصته الرسمية x تكريم الفنان نبيل شعيل ونشر صورة له وعلق كتب: "إن شاء الله سيتم في موسم الرياض هذه السنة تكريم الفنان الخليجي الكبير نبيل شعيل في ليلة مشوار بوشعيل نبض الكويت".
وتفاعل معه الفنان نبيل شعيل وغرد وكتب: "التكريم هذا وسام على صدري بو ناصر، والله يقدرني أبيض وجهك ونسعد الجماهير". — نبيل شعيل (@nabeelshuail)
October 20, 2025
ليالي تكريم مميزة بموسم الرياضوقد شهد موسم الرياض عدداً من الليالي التي كُرم فيها نخبة من النجوم الغناء خلال مواسمه الماضية؛ حيث كُرم الفنان الراحل طلال مداح وكذلك الفنان محمد عبده، عبدالله الرويشد وأيضاً الفنانة نوال، أصالة، رابح صقر وآخرين، كما تم تكريم الفنان عايض في أولى حفلات موسم الرياض بالنسخة السادسة على مسرح أبو بكر سالم. — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
October 20, 2025
