الإعلان عن تكريم عبد الرب إدريس ونبيل شعيل بموسم الرياض بنسخته السادسة

في موسم الرياض هذه السنة إن شاء الله ليلة تكريمية للأستاذ الكبير الدكتور عبدالرب إدريس بمشاركة نخبة من النجوم ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/cEXLd3L2vP — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 20, 2025

التكريم هذا وسام على صدري بوناصر ،والله يقدرني أبيض وجهك ونسعد الجماهير🇸🇦🇰🇼 https://t.co/ISBLNVZHS6 — نبيل شعيل (@nabeelshuail) October 20, 2025

ليالي تكريم مميزة بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" عبر حسابه على منصة x تكريم الفنان والملحن الدكتوروكذلك الفنان الكويتيخلالبنسخته السادسة.وشارك صورة للفنانوغرد وكتب: "فيهذه السنة إن شاء الله ليلة تكريمية للأستاذ الكبير الدكتوربمشاركة نخبة من النجوم ".كما نشر فيديو للفنان عبد الرب إدريس وهو يعزف على العود ويغني أغنية "ابعتذر"، من كلمات الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وألحانوغناء فنان العرب محمد عبده والتي تقول كلماتها: — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)"ابعتذر عن كل شيإلا الهوى ما للهوى عندي عذرابعتذر عن كل شيإلا الجراح ما للجراح إلا الصبرإن ضايقك اني على بابك أمرفي ليلة ألم واني على دربك مشيت عمري وأناقلبي القدمابعتذر ابعتذر كلي ندمابعتذر عن كل شي إلا الهوىما للهوى عندي عذراتصدقي ما اخترت أنا أحبكما احد يحب اللي يبييا حبي المر العذبسكنتي جروحي غصبليت الهوى وانتي كذبكان اعتذر لك عن هوايما أقول أنا كوني معايوالله عليم يا أحلى العيونإن الفراق جزا الفراقابوعدك كان الطريق بيبعدكبامشي الطريقوكان الجحود بيسعدكمالي رفيقأبجمع أوراق السنين وأودعككان الفراق اللي تبين الله معك".كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ من خلال تغريدة على منصته الرسمية x تكريم الفنانونشر صورة له وعلق كتب: "إن شاء الله سيتم فيهذه السنة تكريم الفنان الخليجي الكبيرفي ليلة مشوار بوشعيل نبض الكويت".وتفاعل معه الفنانوغرد وكتب: "التكريم هذا وسام على صدري بو ناصر، والله يقدرني أبيض وجهك ونسعد الجماهير". — نبيل شعيل (@nabeelshuail)وقد شهدعدداً من الليالي التي كُرم فيها نخبة من النجوم الغناء خلال مواسمه الماضية؛ حيث كُرم الفنان الراحل طلال مداح وكذلك الفنان محمد عبده، عبدالله الرويشد وأيضاً الفنانة نوال، أصالة، رابح صقر وآخرين، كما تم تكريم الفنان عايض في أولى حفلاتبالنسخة السادسة على مسرح أبو بكر سالم. — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)

