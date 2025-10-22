بالتزامن مع عرضه في السينمات.. طرح فيلم الشاطر على المنصات الرقمية قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - نجاحٌ كبير حققه الفنان أمير كرارة من خلال فيلم "الشاطر" الذي نافس به في موسم أفلام صيف 2025، حيث طلّ على جمهوره بشكلٍ جديد بعيدًا عن الجدية والأكشن الصريح، إذ قدّم فيلمًا ينتمي إلى الأكشن الكوميديا، ليحظى بردود فعل واسعة من قبل الجمهور، وهو ما انعكس على شباك التذاكره، ومنافسته نحو الصدارة.

موعد طرح "الشاطر" على المنصات الرقمية

إيرادات فيلم "الشاطر" في شباك التذاكر

وفي ضوء هذا النجاح السينمائي الذي حققه أمير كرارة، كشفت منصة "يانغو بلاي" عن عرض أول وحصريخلال وقتٍ لاحق من شهر نوفمبر المُقبل، ليأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عرضه على شاشات السينما، وحصده المزيد من الإيرادات، ومن المُقرر الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه رقميًا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

حقق "الشاطر" أرقامًا قياسية في شباك التذاكر المصري، منذ طرحه قبل نحو 14 أسبوعًا، حيث بلغت الإيرادات التي حققها طيلة هذه الفترة 116 مليون جنيه، مقابل مبيعات 850 ألف تذكرة تقريبًا، ولازالت لديه الفرصة لحصد المزيد، كونه يتواجد في قائمة أعلى 5 أفلام تحقيقًا للإيرادات حتى الآن.

قصة وأبطال فيلم "الشاطر"

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حيث تبدأ الأحداث مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلةً مليئةً بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

فيلم "الشاطر" بطولة: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف خالدالصاوي، وشيرين رضا، ومحمد عبدالرحمن توتا، تميم يونس، المخرج معتزالتوني ومفجأة نهاية الفيلم الفنان أحمد مكي، والفيلم من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي وإنتاح شركة Synergy Plus للمنتج تامر مرسي.

أمير كرارة وأول تجربة في دراما المنصات الرقمية

وفي سياقٍ متصل، يخوض أمير كرارة أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية عبر مسلسل "ظروف غامضة" المكون من 10 حلقات، من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

وتدور أحداث العمل في أجواء من الرعب والتشويق، حيث يجسّد كرارة شخصية "حسن" - بودكاستر متزوج من آية سماحة - يعيش هاجس البحث في أسرار الماورائيات وتحليلها، لتتشابك حياته مع أحداث غامضة ومثيرة. ومن المقرر عرض المسلسل قبل نهاية العام الجاري.

