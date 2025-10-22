قبل الزفاف الرسمي.. أحمد جمال يحتفل مع أسرته في طنطا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - في أجواءٍ مليئة بالسعادة والبهجة، أقام الفنان أحمد جمال حفلاً قبل زفافه وسط أسرته وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لحفل الزفاف المقرر إقامته في القاهرة الأسبوع المقبل.

ونشر أحمد جمال عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقاطع مصورة من رقصه وغنائه رفقة أصدقائه والمقربين منه، وأكد أن هذا الاحتفال جاء لمشاركة أهالي بلدته فرحته بالزواج، وتفاعل الجمهور مع هذه الصور واللقطات وتمنوا له السعادة والنجاح.

أحمد جمال يستعد للزواج

يُشار إلى أحمد جمال كشف في تصريحاتٍ سابقة أنه حالياً منشغل بتحضيرات الزفاف، ووعد جمهوره أنه بعد إتمام زواجه سيقوم بطرح مجموعة جديدة من الأغاني المميزة التي ستنال إعجابهم. وكشف أنه يشعر بالتوتر خلال هذه الفترة، خاصةً وأن العروس تسيطر عليها هذه المشاعر ونقلتها له خلال الفترة الماضية، وتفاعل الجمهور مع فيديو وهنأوا أحمد جمال وعروسه فرح الموجي وتمنوا لهما السعادة والاستقرار في حياتهما الشخصية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور فني كبير لأصدقاء العروسين، خاصةً وأن الخطوبة اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين، بالإضافة إلى إهداء أحمد جمال لعروسته أغنية جديدة خلال الحفل.

لقطات من احتفال أحمد جمال- الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

ارتباط مفاجىء

يُشار إلى أن أحمد جمال أعلن ارتباطه بالمطربة الشابة فرح الموجي، نجمة «The Voice Kids»، في بداية عام 2025 وقال: "قررت خطبتها بعد لقاء واحد، وأخطف خطوبة مع أغنية جديدة ونبدأ العام الجديد ببداية سعيدة".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج معكم منى الشاذلي أنه تعرف على فرح بعد أن أصبحت شابة، ولم يشاهدها في برنامج The Voice Kids، أو يعرف أنها مطربة، قائلاً: "كل هذه الأشياء كانت مفاجآت اكتشفتها".

عزومة مشتركة كانت سبب التعارف

وأوضح أحمد جمال أن بداية الإعجاب، بدأت بدعوة من صديق مشترك لهما على «عزومة»؛ لكنها تأجلت لاعتذارها عن الحضور، مضيفاً: "أنا كنت في الطريق ورجعت بسببها، وبعد ثلاثة أيام، التقينا في العزومة، وفي خلال ساعة كنت حسمت القرار أثناء الأكل".

وتابع: "بعد العزومة، كلمت صديقي المشترك وسألته فرح مخطوبة؟ قال لي إنه لا يعرف، قلت له أنا قررت أخطبها ولما تعرف بلغني"، مشيراً إلى أن صديقه كان متفاجئاً ومصدوماً من سرعة قراره.

