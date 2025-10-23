معتصم النهار بصورة عائلية دافئة جمعته بزوجته لين برنجكجي وابنتهما ساندرا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - شارك الفنان معتصم النهار عبر حسابه على إنستغرام أحدث صورة عائلية له مليئة بالحب واللحظات السعيدة برفقة زوجته لين برنجكجي وابنتهما ساندرا وعلق عليها بعبارات دافئة مؤكدًا أن أحلى الأوقات التي يعيشها هي تلك التي تكون مع زوجته وابنتهما. فهما مصدر سعادته في كل فصول السنة والحياة. وكتب على الصورة "أحلى فصول السنة هيه يلي منعيشها سوا"، ووضع هاشتاغيْ العائلة والحب.

معتصم النهار وأجمل الأوقات العائلية



كان الفنان معتصم النهار يجلس متوسطًا زوجته لين برنجكجي وابنتهما ساندرا على طاولة في أحد المطاعم وكان يعانق بيديه زوجته وابنته وكأنه يمتلك الكون بين يديه. وكانت نظراته موجهة إلى ابنته بكل حب وحنان أبوي. وكانت السعادة هي السمة التي طبعت أجواء الصورة مع الابتسامة التي ارتسمت على وجوههم. ونالت الصورة الكثير من الإعجاب والتعليقات من متابعي معتصم وزملائه الفنانين متمنين لهم السعادة العائلية الدائمة. وغالباً ما يشارك الفنان معتصم النهار صوره العائلية مع زوجته لين برنجكجي وابنتهما ساندرا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. ويصف الأوقات التي يمضيها معها ومع زوجته لين برنجكجي بأجمل الأوقات.

معتصم النهار في مسلسل "لوبي الغرام" لموسم دراما 2026

على صعيد آخر، يشارك الفنان معتصم النهار ببطولة مسلسل "لوبي الغرام" لموسم دراما 2026 إلى جانب الفنانة باميلا الكيك وجيسي عبده والعديد من النجوم اللبنانيين والسوريين ومنهم يارا صبري وفايز قزق وأيمن عبد السلام وميا سعيد وغيرهم. مسلسل "لوبي الغرام" من إنتاج شركة إيغل فيلمز وتأليف كتابة وسيناريو وحوار: منة فوزي وجيمي بو عيد وإخراج: جو بو عيد. ويندرج المسلسل ضمن فئة الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

وكان المنتج جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز" أعلن عن اسم المسلسل الرمضاني "لوبي الغرام" بالاضافة لإعلانه عن قيام الفنانين معتصم النهار وباميلا الكيك وجيسي عبده ببطولته، من خلال أكثر من منشور شاركه عبر حسابه على إنستغرام وحسابات كل من معتصم وباميلا وجيسي على إنستغرام.

فنشر جمال سنان صورًا من مكتبه جمعته بالفنان معتصم النهار وهما يوقّعان على عقد العمل. وعلق جمال سنان على الصور " لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦ انتظرونا بعمل اجتماعي كوميدي مع النجم الصديق معتصم النهار نص رايتبلز Writablesكتابة وسيناريو وحوار: منة فوزي وجيمي بو عيد إخراج: جو بو عيد وإنتاج ‪‪".eaglefilmsprod‬‬

انطلاق تصوير مسلسل "لوبي الغرام"

وكان المنتج جمال سنان أعلن مؤخرًا انطلاق تصوير مسلسل "لوبي الغرام" حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة كلاكيت الإخراج وعلق "انطلقنا لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦.. إخراج: جو بو عيد نص: رايتبلز سيناريو وحوار: منى فوزي وجيمي بو عيد". وقد انهالت التعليقات المهنئة من العديد من الفنانين بانطلاق العمل متمنين له التوفيق ومنهم جيسي عبده، أيمن عبد السلام، تقلا شمعون، رنين مطر، نغم أبو شديد ونهلا داوود وغيرهم.

