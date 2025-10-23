الكشف عن الإعلان الدعائي وموعد عرض مسلسل Emily in Paris 

أحداث و موعد الجزء الجديد من Emily in Paris

نجاح مسلسل Emily in Paris على مدار سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - خلال الساعات الماضية تم طرح الإعلان الدعائي الرسمي للموسم الخامس المنتظر عرضه من المسلسل الكوميدي الأمريكي "إميلي في باريس Emily in Paris"، كما تم الإعلان عن موعد عرض الموسم الجديد خلال الفترة المُقبلة.ومن المُقرر أن يتم عرض الجزء الجديد من المسلسل الأمريكي "إميلي في باريس Emily in Paris" والذي يأتي بعنوان " Emily in Rome" في 18 ديسمبر المُقبل، ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد أحداثًا تتناول تحولات كبيرة في حياة "إميلي"، وذلك حينما تنتقل بطلة المسلسل من أجواء باريس الرومانسية إلى مدينتي روما والبندقية في إيطاليا، وبذلك تواجه منعطفات جديدة والعديد من التحديات ما بين المهنية والعاطفية بشكل غير متوقع.وجاء في الإعلان الدعائي العديد من المشاهد والتي ظهرت من خلالها بطلة المسلسل "إميلي" وهي في إيطاليا وتشارك في العديد من الحفلات، وأيضًا تخوض مغامرات بها العديد من المفاجآت، فيما ظهر أيضًا عدد من شخصيات المواسم السابقة من المسلسل والعديد من الشخصيات الجديدة.يُمكنكم قراءة:ويُشارك ببطولة الموسم الجديد من مسلسل "Emily in Paris"، كل من ليلي كولينز، فيليبين ليروي بوليو، آشلي بارك، لوكاس برافو، لوسيان لافيسكونت، يوجينيو فرانشيسكيني، ميشيل لاروك، وأيضًا برايان غرينبرغ، وميني درايفر بتجسيد شخصيات جديدة.يُذكر أن Emily in Paris هو مسلسل كوميدي رومانسي أمريكي من إنتاج منصة "نتفليكس" وتم عرضه للمرة الأولى عام 2020، وتدور أحداثه حول شخصية "إميلي كوبر" والتي تعمل مديرة تسويق طموحة وفي العشرينات من عمرها، حتى تنتقل بشكل مفاجئ من شيكاغو إلى باريس للحصول على وظيفة أحلامها، وتواجه "إميلي"، خلال عملها عددًا من الاختلافات الثقافية والتي تحاول استيعابها والتكيف معها.وخلال أربع سنوات تم عرض 4 مواسم من المسلسل مُحققة نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وكان قد تم عرض الموسم الرابع في عام 2024 من خلال جزأين.

